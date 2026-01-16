TPASS有解！藍白提718億新興預算逕付二讀

立法院16日院會表決通過國民黨、民眾黨提案，將具有急迫性及攸關重大民生之新興計畫「同意先行予以動支」逕付二讀，藍委在議場內高喊口號。（姚志平攝）

總預算僵局未解，藍白16日於立法院會共同提案，同意包括TPASS、治水等38項新興計畫、共718億元預算先行動支，綠營堅持反對將總預算分包審查，但表決不敵藍白，全案逕付二讀待協商。行政院批評在野黨「挑挑揀揀」、同意動支的預算僅占整本總預算的2.4％，漠視其他國人福利及國家發展；賴清德總統昨也喊話台中市長盧秀燕「發揮影響力」，讓藍營支持速審總預算。

由於政院未依照立法院三讀的《警察人員人事條例》、《軍人待遇條例》編列相關預算，115年度中央政府總預算卡關至今未審查，民進黨狂批「藍白卡預算」，造成TPASS、治水等新興計畫預算無法動支，在野昨提案建請院會做成決議，將總預算具有急迫性、攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫，立院同意先行動支。第一波共涵蓋38項計畫，總金額718餘億，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元、公保生育給付差額補助2.35億元等。

國民黨立委王鴻薇強調，綠營說人民像乞丐一樣敲碗，在野黨才有急迫性，但政府連軍人警消預算都不編，對民進黨來說軍人、警消竟連乞丐都不如？民眾黨立委張啓楷則表示，在野已提案讓部分預算可先動支，看綠委們是否又是「黨意大於民意」不肯支持。

民進黨立委鍾佳濱反駁，藍白列718億先審，但其他高達2274億元的新興計畫預算，哪些不重要、不急迫？

開始表決時，綠委高舉「反對」手舉牌，藍營則高喊「顧民生預算」，最終贊成議案58票、反對49票；立法院長韓國瑜裁示，全案逕付二讀，待黨團協商。據了解，藍白也將在協商時討論可動支的比例，不排除採部分凍結方式，迫使行政院盡速依法編列軍人加薪、警消退休福利預算。

行政院發言人李慧芝表示，因總預算遲遲不審，導致受影響的新興計畫及延續性計畫新增項目高達2992億，而在野黨卻挑挑揀揀，只同意動支718億元的新興計畫案，呼籲立法院遵守責任政治的憲政分際，理性審查整本中央政府總預算，確實依照《憲法》規定行使職權審查。

另外，1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」部分，昨日院會藍白以人數優勢，第7度封殺、未排入院會議程。面對軍購僵局，外交國防委員會19日將邀請國防部長顧立雄，針對軍購特別條例案項進行祕密會議報告。藍營黨政人士日前表示，也許周一報告時了解細項後「會有不同看法」。

賴清德總統昨出席台中市百工百業博覽會，為了中央總預算，賴致詞時向台下的台中市長盧秀燕喊話：「希望（盧）發揮影響力」，讓國民黨地方政府或中央立法院黨團支持總預算盡速付委，並盡速審議國防預算，因集體防禦要共同分擔，不可能自外於國際社會，「沒有善盡自己的責任，是不行的，特別跟盧市長做說明」。