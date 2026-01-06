TPASS未斷炊 江怡臻點名蘇巧慧跟著民進黨一起騙？

（記者陳志仁／新北報導）民進黨近日再度指控藍白陣營杯葛中央政府總預算，並渲染「基北北桃都會通（TPASS）」補助即將斷炊，2月起民眾恐無法享有搭車優惠；對此，新北市議員江怡臻批評，這根本是「狼又來了」的老戲碼，更點名已被徵召參選新北市長的立委蘇巧慧，難道你也要跟著民進黨一起騙？

圖／新北市議員江怡臻批評，這根本是「狼又來了」的老戲碼，是赤裸裸的政治操作與恐慌行銷。（新北市議員江怡臻提供）

江怡臻指出，類似的說法去年就曾出現，當時經多方澄清，證實並非事實；如今民進黨再度炒作相同的謠言，完全無視地方政府早已建立的因應機制，只為製造社會焦慮、轉移中央施政失能與的焦點，是赤裸裸的政治操作與恐慌行銷。

江怡臻強調，北北基桃四市已明確規劃於12日召開會議研議對策，地方政府對於公共運輸不中斷早有共識，並已評估在中央補助未到位前，地方可先行以原本就須負擔的預算先行編列，維護民眾通勤的權益，確保運輸服務不會中斷。

江怡臻直言，新北市長侯友宜也已清楚表態，市府將先行編列約11億元的地方預算，全力確保市民持續享有搭車優惠；此外，市府都已經把話說得這麼清楚了，民進黨還要繼續騙，是把市民當成聽不懂嗎？

江怡臻痛批，民進黨長期慣用「先造謠、再抹黑」的政治操作，凡事推諉藍白，卻不願面對自身執政下的預算安排與溝通問題；她也點名已被徵召參選新北市長的立委蘇巧慧，難道你也要跟著民進黨一起騙？

江怡臻表示，TPASS攸關民眾生活與通勤的政策，不是民進黨選舉操作的工具，呼籲民進黨不要明知事實卻仍選擇散播錯誤的訊息，「這是赤裸裸的政治詐術」；要求停止用老哏騙人，少一點政治口水，多一點對市民的基本尊重。

