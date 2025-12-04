TPASS滿意度達85% 政院核定下期計畫盼立院支持預算

為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸，交通部自2023年推出TPASS計畫，目前平均每月有超過98萬人常態使用，民眾滿意度更達85%。行政院長卓榮泰今天(4日)拍板核定新台幣363.8億元的下期TPASS計畫，同時也將預算送至立法院，希望立委們能支持相關預算，以持續推動這項對環境有利、人民有感的政策。

行政院長卓榮泰4日於行政院會聽取交通部「TPASS政策執行成果及後續推動計畫」報告後表示，TPASS政策自2023年7月上路以來，執行到今年10月止，累計已有1913.3萬人次加值購買定期票，平均每月有68.8萬人，並累計14.56億人次使用定期票搭乘公共運輸。

根據統計，目前每月約有98.2萬人常態使用TPASS，滿意度更高達85%，此外在2024年公共運輸整體量能已較2022年成長27.4%。政院指出，這項政策除提升公共運輸使用量，更達到減少碳排及碳足跡，以及促進環境友善的目標。

行政院已經核定交通部提報的新一期TPASS預算，卓榮泰希望交通部積極與立委們溝通爭取預算，以持續推動這項人民有感政策。行政院發言人李慧芝：『(原音)行政院已經核定交通部提報的TPASS行政院通勤月票執行計畫115-118年，以及計畫經費363.8億元，已經提送115年度預算案到立法院審查。院長請交通部積極爭取立法院支持相關政策及預算，也要加強跟各縣市政府合作，持續推動這項對環境有利、人民有感的政策，也持續滾動檢討執行成效及推動策略。』

交通部進一步說明，目前已有20縣市推動29種定期票方案，自今年2月起交通部又推出TPASS2.0公共運輸常客優惠，目前已有累積超過29萬人完成登錄，累計回饋金額達新台幣4,375.0萬元。而交通部自12月起再針對91條中長途國道客運路線設計較易達成之回饋條件，以期吸引更多民眾搭乘國道客運。交通部次長陳彥伯表示TPASS政策對廣大用路人影響深遠，因此交通部會積極向立法院爭取相關預算，希望立委們也能支持。(編輯：陳士廉)