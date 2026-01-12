TPASS省很大 桃園通勤族不擔憂：有智慧政治人物都不會臨時喊卡

TPASS基北北桃1200月票上路後，桃園通勤族大呼「省很大」。(蔡依珍攝)

TPASS基北北桃1200月票上路後，桃園通勤族大呼「省很大」，面對可能斷炊也多不擔憂，直指有智慧政治人物都不會臨時喊卡 。

「TPASS真的節省非常多錢！」在桃園市政府上班的張姓民眾家住淡水，他說淡水到台北火車站單程50元、台北火車站搭區間車到桃園火車站63元，以上班日22天計算，每個月就要4972元，還不算他偶爾假日要到桃園加班，TPASS對通勤族來說真的「省很大」。

面對可能斷炊，張姓民眾相對樂觀，他直言TPASS影響層面太廣，相對其他政策重要太多，民眾也更有感，任何有智慧的政治人物都不會讓TPASS臨時喊卡，相信中央和地方會盡最大努力讓補助續行。

「24年的通勤費都可以買2台5字頭的BMW了！」家住木柵、在桃園上班的姚先生，過去都自行開車上下班，光油錢每月就要1.2萬元，油價飆升時還曾要1.5萬元，還有過路費、租停車位、車資耗損等開銷，TPASS上路首月他就改搭大眾運輸，雖然機動性不如以往，但每月只要1200元，對他來說1年就能省下至少10萬元。

姚先生計算，他每天從景美女中搭公車15元到新店七張捷運站，轉搭95元的國道客運9009到桃園，每個月來回要4840元，若TPASS告吹他可能會改回開車，直言TPASS不僅是嘉惠通勤族，更能減少空氣汙染，相信滿意度一定很高，「民進黨這麼會花錢，8年800億治水、3000億擴大內需也沒見成效，倒不如通勤補貼讓民眾更有感！」

姚先生更對於TPASS收據上寫「行政院」兩字感到刺眼，直指TPASS政策是張善政競選桃園市長時率先提出的政策，獲藍營北北基桃候選人響應，大酸民進黨不得不跟進卻要吃國民黨豆腐。

