即時中心／高睿鴻報導

新的一年已到來，卻沒想到，因國會在野黨持續杯葛，今（2026）年度中央政府總預算案連交付委員會都被卡，並一路延宕至今。倘若國民黨與民眾黨堅持如此，許多攸關民生、社福的財源供應，恐怕都將陸續斷炊；其中，近期令人關注的是，與全國通勤族息息相關的「TPASS通勤月票」，可能也快無以為繼。為此，民進黨北市議員簡舒培怒批，台北市長蔣萬安寧願開會炒聲量，卻不願和自家立委溝通，罔顧基北北桃150萬通勤市民的權益。

簡舒培開嗆藍白兩黨，為了政治操作，不惜讓基北北桃TPASS面臨斷炊危機、懲罰150萬通勤市民，更批評蔣萬安寧願開會炒聲量，卻不願與自家立委溝通。她指出，中央總預算持續被藍白杯葛，連帶影響多項民生福利，攸關通勤族權益的公共運輸定期票「基北北桃都會通」TPASS更是遭受重大衝擊；就連資源最多的台北市，現在也因總預算還沒過、中央補助無法撥付，只能用去年剩餘款苦撐，預估只能撐到1月底。

簡舒培表示，去年TPASS每月銷售量約55到60萬張，代表至少超過50萬民眾固定使用。另外，基北北桃TPASS「每日」平均使用約150萬人次、補助支出約1700萬，撐起整個大台北生活圈的公共運輸。而根據台北市交通局資料，她也指出，去年TPASS經費初步估算，中央及地方補貼款約63億，其中由中央分攤55%、約35億元、地方分擔45%、約28億；台北市則分攤約14億。

快新聞／TPASS真的快沒了！預計「這時」斷炊 簡舒培估：150萬通勤族受害

「TPASS通勤月票」面臨斷炊危機。（示意圖／民視新聞資料照）

但簡舒培說，現在中央總預算遭藍白惡意杯葛，「2026年都上班幾天了，今年的總預算案，竟然連付委審查都沒辦法」，這也導致中央補助款無法撥付；因此基北北桃只能先用去年的7億剩餘款，先行支應TPASS。但簡舒培強調，依照過去每月約5億1000萬元補助支出，TPASS只能撐到1月底就會斷炊，而這絕對不會衝擊上下班有司機載的蔣萬安，而是基北北桃通勤族的荷包和交通權。

因此簡舒培也怒問：「請蔣萬安告訴台北市民，TPASS政策若要持續下去，每天1700萬補助缺口誰來負責？是蔣萬安要出，還是從國民黨黨產支付？總不會要市民或運輸業者自行吸收吧？」。她接著表示，其實回到最核心的問題，還是要問「TPASS為何面臨斷炊？」，簡舒培指，就是因為藍白不想審預算、忙著推動其他對藍白有利的各種荒謬違憲法案；然後，刻意杯葛中央總預算，導致總預算遲遲無法付委審查、補助無法撥付。

她繼續說道，台北市有5個國民黨立委，蔣萬安如今身為台北市長，不能整天只會喊「希望中央溝通」；簡舒培強調，卡預算的關鍵就是國民黨立委，因此蔣若想解決TPASS斷炊窘境，最有效率的辦法，不是找其他首長開會炒聲量，而是趕快打電話跟同黨立委溝通。「叫他們別再為了政治操作，犧牲基北北桃每日150萬人次通勤族的權益！」，她說。

原文出處：快新聞／TPASS真的快沒了！預計「這時」斷炊 簡舒培估：150萬通勤族受害

