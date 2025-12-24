TPASS第二期預算卡關 公路局：明年仍可正常購買使用

TPASS行政院通勤月票。翻攝悠遊卡公司



行政院推動的TPASS通勤月票，第1期特別預算將於今年底到期，後續第2期、編列總經費新台幣363.8億元的預算案，立法院截至24日仍未完成審查，引發外界關切是否影響通勤族權益。行政院主計總處指出，若預算未能如期通過，恐影響每月約98萬名通勤族；不過交通部公路局強調，即使預算尚未過關，民眾自明年1月1日起仍可正常購買與使用TPASS。

TPASS通勤月票自112年7月上路，以減輕通勤族交通負擔、提升大眾運輸使用率為政策目標。公路局統計，目前每月約有近100萬人購買TPASS，月票可不限次數搭乘，票價約為原價的3至5折，價差則由中央與地方政府共同吸收補貼。

行政院主計總處主計長陳淑姿今（12/24）日在立法院備詢時指出，TPASS原本編列於前瞻基礎建設計畫中，115年起視為新增計畫，若預算未能及時通過，將影響近98萬名通勤族的相關權益。她表示，若明年元旦前仍未完成審查，經費暫時無法依法撥付，通勤族未來交通支出恐增加。

對此，交通部公路局局長林福山回應指出，即便立法院尚未通過相關預算，TPASS並不會因此停辦，民眾自1月1日起仍可照常購買並使用月票。不過，他也坦言，在預算未撥付的情況下，民眾實際使用後，相關費用清分與補助撥付給地方政府及客運業者，暫時會受到影響。

林福山進一步說明，目前TPASS補助機制中，包含國道客運、一般公路客運與鐵路運輸，補助比例原則為中央90%、地方負擔10%。若預算延宕，短期內將影響補助款項的撥付時程，但不影響票證銷售與使用。

針對外界憂心補助不確定性是否導致業者退出TPASS機制，林福山表示，公路局將盡力避免相關情形發生，並在立法院預算審查過程中持續向立委說明政策必要性，爭取儘速通過後續預算。客運業界也表示，為顧及廣大通勤族需求，將配合政策運作，並期盼預算能在年關前順利過關。

