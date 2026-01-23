TPASS等新興計畫今過關？羅智強：呼籲民進黨不要堅持1個月冷凍期

國民黨立院黨團書記長羅智強呼籲民進黨團，不要堅持1個月冷凍期，儘速讓TPASS等新興計算先行動支。（資料照片／鄒保祥攝）

今年度總預算案持續卡關，立法院藍白黨團上週提出包括TPASS在內的718億元新興計畫先行動支，逕付二讀且交付協商，不過昨天朝野協商破局，進入1個月冷凍期。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強今天（23日）表示，若民進黨團堅持1個月冷凍期，此預算就要等到下會期才能動支；若民進黨團同意，今天也能處理。他呼籲民進黨團不要再堅持。

立法院今天舉行院會，羅智強上午受訪時說，如果民進黨團同意，今天也能處理，要看民進黨團態度。他呼籲綠營不要一邊喊會斷炊，真的要表決時卻又擺爛、缺席、反對。

廣告 廣告

羅智強說，民進黨團之前一直強調十萬火急的急迫民生預算，「到底在喊什麼？」他喊話綠營不要雙標反覆，一起在這個會期讓民生急迫的預算同意動支。



回到原文

更多鏡報報導

藍白放行TPASS綠籲審總預算 黃國昌酸：第一次看到立院給錢政院不要

藍白僅放行TPASS等718億元預算 行政院盼審查整本總預算

總預算5個月未審「有點離譜」 阮昭雄溫情喊話：朝野立委共同努力才是正辦

曾智希遭扯內衣「掉出NuBra」震撼畫面曝光 老公陳志強現場直擊高呼5字