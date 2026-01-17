TPASS等新興計畫立院逕付二讀 蔣萬安：樂見

（中央社記者陳昱婷台北17日電）藍白立院黨團昨天提出TPASS等項目的115年總預算案新興計畫動支案，在人數優勢下表決通過逕付二讀。台北市長蔣萬安今天說，樂見以民生優先，呼籲政院積極跟立院溝通。

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，國民黨與民眾黨立院黨團昨天在院會提出115年總預算案中的38項新興計畫動支案，儘管民進黨團反對，仍以人數優勢表決通過逕付二讀。38項新興計畫包含對少子化生育補助、TPASS等，共計約新台幣718億元。

蔣萬安今天出席115年台北隊策勵營前被媒體堵訪表示，樂見立法院以民生為優先審查預算，呼籲行政院還是要積極跟立法院溝通。

據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。台北市交通局統計，TPASS「基北北桃都會通」去年12月販售約61.6萬張，全年平均每月販售約55萬張。

此外，對於國民黨台北市黨部主委戴錫欽提點蔣萬安競選連任之路，蔣萬安今天說，現在離選舉還有很長一段時間，還是先專注市政，如同此次台北隊策勵營就是要透過一整天、跨局處的討論，打破框架、凝聚共識，讓台北不斷進步，照顧好市民。

至於台北市政府是否會針對昨天達成協議的台美關稅推出因應方案，蔣萬安說，他去年就呼籲中央政府對於關稅進度定期向國人及立院報告，因為此事攸關每位勞工生計，民眾有知的權利，現在仍然希望中央政府能夠完整且清楚地說明。（編輯：龍柏安）1150117