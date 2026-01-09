TPASS等新興預算先付委 羅智強：凝聚黨團共識依序處理

國民黨團書記長羅智強。(記者方賓照攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院至今未審議115年中央政府總預算，雖延續性預算不受影響，但新興計畫及延續性新增預算則無法動支。國民黨團將在今日院會提案，針對TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目先行付委審查。國民黨團書記長羅智強表示，國民黨團所有的預算的審查，都會凝聚黨團的共識來去依序的進行。

對於總預算案未放行僅先處理新興計畫，國民黨團主要依據「預算法」規定，即便總預算未審畢，新興計畫及延續性新增預算只要經立院同意即可動支。

針對總預算案無法交付審查，羅智強強調，總預算的問題其實一直都是非常的單純，只要賴清德、卓榮泰依法編列，總預算早就在審查了，可是這位總統就是要踐踏立法院的法律，做出違法的預算，踐踏軍人、警消和公教的預算，這種情況之下對於國會以及國軍的尊嚴，當然我們必須有一個態度。

羅呼籲賴清德總統，一定要有柔軟的心，尤其對我們保家衛國的國軍將士 要有柔軟的心，編現比這麼低，買武器沒有人操作，那些武器也就變廢體。所以提高軍人待遇，來還給軍人該有的尊嚴跟保障，這是當前的政府迫切應該要做的事情。

國民黨立委牛煦庭表示，黨團有黨團攻防守備的一個節奏，媒體如果預先揭露，他認為那是政治上的一個解讀。各式各樣的預算本來就有很多的方法跟手段可以處理。

牛煦庭說，去年一整年，大家不是都因為預算的事情，聽了很多很多民進黨的謠言嗎？他們不是在講租屋補貼要斷炊了嗎？不是在說老農津貼領不到了嗎？災害來的時候沒有辦法預防了嗎？可是請問民進黨當初針對預算的哪一件事情變成真實呢？其實都沒有。

牛煦庭強調，我們在國會裡面工作，非常了解預算相關的程序跟溝通機制，我們也是人民選出來的代議士，希望大家可以相信我們的專業判斷，「我們當然不會讓相關的民生的狀況出現問題，這是彼此的底線，大家會非常非常的清楚」。但是在這個過程之中，如果我們要因為民進黨用造謠、用渲染、用情緒勒索的方式，然後大家就要棄械投降，那我覺得才是辜負選民的期待。

