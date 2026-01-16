TPASS等民生預算先審！藍白挾人數優勢 38項新興預算逕付二讀

立法院今年度總預算審議持續卡關，國民黨與民眾黨團今（16）日在院會針對新增預算案採取動作，共推動包含TPASS在內的38項新興預算案逕付二讀。最終藍白挾人數優勢，院會表決以58比49通過，另有1人棄權，後續將交付協商。

國民黨方面指出，38項新興預算案涵蓋TPASS、生育補助等民生相關預算，以及治水經費等，希望相關項目能加快推進審查與動支。

國民黨立委羅智強表示，本次涵蓋38項計畫、金額約700多億元，主要針對地方與民生急迫的新增或新興計畫支出項目，將提出動支提案；他也表示，這些事項本可由行政院提請立法院同意動支，對此「感到非常遺憾」。

民進黨立委吳思瑤則主張，預算應全案一起付委審查，民生不能被拆解；她也指出，立法委員履行職責不應選擇性處理，「每一項預算都很重要，你的職責就是審預算，要不然立委實在太好幹了。」

台北／蔡昀彤 責任編輯／周瑾逸

