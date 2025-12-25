即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

中央政府明年（2026）度總預算尚未審核，而藍白立委日前還聯手通過立法院第11屆第4會期，延至明年1月31日的決議。對此，行政院長卓榮泰今（25）日中午在桃園出席「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮並致詞喊話「誠懇希望行政立法兩院充分合作、中央與地方互相分工，讓人民感受政府一體，全數向前邁進」。

卓榮泰今日出席「國道1號中豐交流道新建工程」表示，首先感謝也宣布由交通部長陳世凱、桃園市長張善政扮演耶誕老人，送桃園市2份大禮分別是中豐交流道，以及桃園機場第三航廈的北登機廊廳，「恭喜大家桃園交通建設再向前一大步」。

他指出，桃園是一個非常快速發展，而且非常年輕化的城市，很多人都會從台北搬到桃園，因為桃園交通建設越來越發達、越來越方便；同時桃園也是桃竹苗大矽谷中，要扮演關鍵角色的城市。

他說，接下來桃園包含桃竹苗大矽谷、航空城、第三航廈的北登機廊廳、捷運A21的轉運站以及中豐交流道等計畫進行；看到桃園連接這麼多的交通建設，為了也希望台灣6大產業區域生活圈內，希望把最先核定的「桃竹苗大矽谷」計畫能夠加快速度，成為與「大南方新矽谷」2個帶動台灣發展的雙引擎。

「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮。（圖／民視新聞）

同時，卓榮泰說未來在中壢、青埔、內壢之間更完整便捷區域交通化，因此感謝交通部、高公局、桃園市政府，很多中央政府該辦的事項，需要地方全力協助，而很多工程進行中對市民朋友造成的不便，也需要在地里長與議員溝通，只有這樣子才能將工程順利完成。

卓榮泰再說，由新科技帶來地方建設的「桃竹苗大矽谷」重大計畫，從供水、供電、居住、教育、醫療、文化各方面逐一完成，現在新的進度特別提出4項進度：經濟部推動太空產業的計畫會在桃竹苗大矽谷，目前有5家衛星產業投入桃竹苗大矽谷的研發工作、數發部及經濟部積極推動生成式AI產業運用普及發展，也在這個地方要逐步實現。

另，卓榮泰提到，衛福部更用跨領域藥物研發與創新平台，建構全方面的醫療創業育成計畫，而交通部除今日的「國道1號中豐交流道新建工程」外，更重要是國1楊頭段的擴寬計畫，這就是配合桃竹苗大矽谷目前最新趕緊度的計畫。

因此，卓榮泰期盼，未來能夠真正帶動台灣科技發展的新引擎，讓目前發展AI產業與全國AI新十大建設中，繼續讓國家扮演關鍵領先的地位，讓世界更重視台灣。

話鋒一轉，卓榮泰指出，由於所有工程都會在新的一年逐步展開，因此誠懇希望，在很多工程要進行、計劃要落實、更有照顧人民基本健康福利的政策推動，「還是拜託在場委員們，請你們多多支持，讓中央政府總預算能順利完成」。

卓榮泰擔憂，如果不能夠按時啟動計畫，影響會非常大，明年147億要用在縣市管河川工程無法展開，更無法進行有效的工程，對國人的安全、財產、產業都造成相當大的威脅；另外在AI新大十大建設中的量子AI機器人等關鍵技術中編列104億的預算，也沒辦法在1月1日展開計畫。

針對大家受益很多、將近100萬人使用的TPASS2.0，卓榮泰也說，若沒有充足預算，也沒有辦法足夠75億預算能夠支應，而在桃園市就編列8億1千萬的經費，因此如果沒有通過，對地方真的很難交代。

他續指，在勞保、國民年金、生育補助等，未來新的一年不論領何種社會保險，只要生一個小孩就將差額補足至10萬元，進一步鼓勵民眾多生育，讓台灣有充足人口，但沒通過補助42億元就無法展開。

卓榮泰特別點出，只有桃竹苗地區才有的高級中學校舍整建工程，共編列6億，因為很多科技人員進入桃園，其子女教育政府則必須完成；若這幾項都沒有通過，明年開始的一天就會覺得腳步很緩慢。

他也提到，桃園鐵路地下化還有54億差額要補、花東鐵路、嘉義台南鐵路地下化若都沒通過總預算都無法進行，交通部評估這些鐵路影響總共有248億，包括桃園、嘉義、台南、花東無法在1月1日有效執行，「因此，中央政府總預算最後不到5天的時間，真的誠懇希望不分縣市、黨派、地域同時展開」。

卓榮泰強調，2026年對國家來講，台灣越會受到國際重視，越能透過外交合作，建立更好的外交關係；今年超過7%的經濟成長率，明年也會有更好的發展契機；全國AI新十大建設，以及要展開的長照3.0，均衡台灣的6大區域產業生活圈，給國人更多福利的減稅減負擔工作。

最後他更強調，明年若能依序展開將會是充滿榮耀、自信、國富民強的一年，「誠懇希望行政立法兩院充分合作、中央與地方互相分工，讓人民感受政府一體，全數向前邁進」。

原文出處：快新聞／TPASS等補助卡關！總預算仍未審 卓揆盼：行政立法充分合作

