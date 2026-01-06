TPASS經費卡關！台南撐不住 擬挪用結餘款「僅夠1個月」

中央政府總預算案在立法院持續卡關，攸關全國數百萬通勤族權益的「TPASS公共運輸通勤月票」經費動向引發各界憂慮。台南市政府交通局6日表示，為避免中央補助斷炊導致客運業者營運癱瘓，市府已啟動應急機制，將優先挪用去年度結餘款支應，但預估最多僅能支撐約1個月。（市府提供／洪榮志台南傳真）

中央政府總預算案在立法院持續卡關，戰火波及基層民生。攸關全國數百萬通勤族權益的「TPASS公共運輸通勤月票」經費動向，引發各界高度憂慮。台南市政府交通局6日表示，為避免中央補助斷炊導致客運業者營運癱瘓，市府已啟動應急機制，將優先挪用去年度結餘款支應，但預估最多僅能支撐約1個月。通勤族則怒轟，別拿小市民當政治人質！

交通局指出，市府目前推動的TPASS方案相當多元，包含境內「台南299」、「台南399」定期票，以及跨足南高屏與嘉義地區的「大台南公車＋南嘉台鐵799」、「南高屏999」、「嘉嘉南999」及「嘉義799」等6種定期票方案，平均每個月約有1.6萬人使用。

廣告 廣告

其中，台南299約2600人；台南399約7300人；南高屏999約3700人；大台南公車＋南嘉台鐵799約2000人；嘉義799約60人；嘉嘉南999約25人。

交通局坦言，此一政策雖深受上班族與學生的好評，不僅降低通勤支出，更有效提升公共運輸使用率，但背後也隱藏財政隱憂。鑑於TPASS相關票差經費每年需仰賴中央補助約3億餘元，市府自籌款約6000多萬元。換言之，超過8成的經費來源於中央補助，一旦預算無法如期撥付，對地方財政與客運業者而言將是「不可承受之重」。

面對可能到來的資金缺口，交通局強調，目前各項定期票方案皆採專戶管理，為維持公共運輸服務穩定，初步規畫將先以去年度的結餘款撥付給各運具業者。若資金持續吃緊，則將採取「優先撥付在地公共運輸業者」的方式因應，確保公車與在地接駁服務不中斷。

不過，交通局也無奈說，預估目前的結餘款僅能支撐約1個月。鑑於各縣市在補助與預算編列方式上存在差異，後續將邀集高雄市、屏東縣及嘉義縣、市政府共同研商，希望能凝聚南部跨縣市共識，向中央爭取保障，降低不確定性帶來的衝擊。

至於此項專民政策是否可能停擺？交通局認為，「應該還不至於」，頂多先暫停撥付款項給各運具業者，待總預算通過補助到位再補發。

中央總預算審議僵局也引發基層強烈不滿。每日往返新營與市區通勤的黃小姐激動表示，搭公共運輸上班是生活基本需求，如今中央總預算遲遲不通過，卻要地方政府自行想辦法、市民擔驚受怕，「難道我們通勤族成了政治人質嗎？」她還直言，政治人物應下場看看基層疾苦，而非在國會殿堂內空轉。

另一位陳姓市民也感嘆，TPASS是針對弱勢族群、學生與上班族的德政，不該因為政治角力而被犧牲。地方人士呼籲，朝野應盡速針對民生相關預算達成共識，別讓基層的日常通勤成為政黨鬥爭下的犧牲品。

更多中時新聞網報導

去年建置量新低 光電連8年跳票

湯米李瓊斯34歲愛女驟逝 死因待查

助癌友增存活率 民團：納心理支持