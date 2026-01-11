TPASS經費告急！北市預算估5、6月燒光 1280月票確定不回歸

台北市交通局長謝銘鴻預估現有TPASS餘款和4市自編預算，預計可支應到5、6月。（台中市政府提供／孫敬台北傳真）

115年度中央政府總預算仍卡關，公共運輸定期票「基北北桃都會通」TPASS遭受衝擊。台北市交通局長謝銘鴻指出，4市公共運輸平台代表、運輸業者及專家學者，12日早上10點將於松德大樓召開「公共運輸發展平台工作小組會議」。因中央預算尚未通過，謝銘鴻預估現有TPASS餘款和4市自編預算，預計可支應到5、6月。目前1280月票則不會恢復，預計維持1200月票。

會有這樣的規畫，謝銘鴻提到，副市長林奕華曾表示，是受中央總預算未通過的緣故，原先地方和中央整合起來的補助款大水庫，只能從4市地方政府的預算來支應，目前預計可支應到5、6月，但還是要跟業者討論才能完整確定。

廣告 廣告

據了解，12日與會出席的長官，包含4市首長、4市公共運輸平台小組成員，共計10逾位代表。民眾搭乘TPASS的月票是否會恢復1280月票，謝銘鴻回應將維持1200月票，目標不讓民眾中斷使用TPASS，希望中央補助款越快撥付越好。

更多中時新聞網報導

代孕爭議大 人工生殖法卡關

長照互助喘息 民團籲論質計酬

眼科專家劉秀雯 勉年輕人學到老