TPASS經費恐斷炊？新北通勤族壓力山大 侯友宜籲大家安心「權益絕對不會受損」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

TPASS月票是廣大通勤族的必備工具，然而交通部提出2026年至2029年第二期TPASS補助計畫，卻因今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，使得中央補助各縣市的TPASS經費可能斷炊。而新北市有超過400萬市民以及廣大通勤族，一旦TPASS無法使用，影響規模將會相當龐大。新北市長侯友宜今（6）日受訪時呼籲民眾安心，市府已經編了11億元能預先動支，力保民眾權益不受損。

新北市長侯友宜今（6）日受訪時呼籲民眾安心，市府已經編了11億元能預先動支，力保民眾權益不受損。（圖／市府提供）

侯友宜說，面對中央預算遲遲沒有下來，新北市會按照預算法先行動支，新北市將與台北市、桃園市攜手因應，讓民眾在搭乘大眾運輸時，不會因為中央延遲撥款而受到影響，也會全力做好整個配套規劃。

針對總預算卡關，侯友宜也說，他呼籲中央要跟在野黨做充分的溝通跟說明，才能夠快速解決總預算的問題，這個課題不管總統、院長，面對立法院，大家都能夠互相包容跟尊重，趕快面對這個問題，實際去做好溝通協調才是最重要的。

