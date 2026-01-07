「TPASS能不能Pass取決於藍白立委！」北北基桃4議員齊轟市長：勿為難通勤族

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

115年度總預算案遲未付委審查，恐致TPASS通勤月票補助中斷，北北基桃4首長為此開會研討應對辦法，並喊話行政、立法好好溝通，引起民進黨市議員不滿痛批，為何捨近求遠，不直接找各自的區域藍委溝通？呼籲藍白立委儘速審查總預算，勿因政治對抗犧牲通勤族權益。

民進黨立委王義川今早偕北北基桃民進黨市議員召開「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會。（許詠晴攝）

民進黨立委王義川今早偕民進黨台北市議會黨團幹事長顏若芳、新北市議會黨團前總召張維倩、桃園市議會黨團總召李宗豪、基隆市議會黨團總召曾怡芳召開「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會。

王義川首先表示，近日國軍F-16飛行員執行任務引發關注，呼籲國人為飛行員及所有第一線單位加油。他強調，國防、交通與公共服務皆依賴預算正常運作，立法院長期卡關不僅影響民生，也對第一線人員造成壓力，藍白立委應以國家與人民為念，儘速讓總預算進入審查。

顏若芳提到，TPASS能不能Pass取決於藍白立委，蔣萬安怎會說在行政院手上，還說能用結餘款墊付，甚至表示要自籌14.7億元支付？請不要再用政治話術欺騙社會，TPASS每年都要花近3億元，14.7億頂多撐4個月就沒了，台北市也有很多建設要做，明明國民黨在台北市有5位立委，蔣萬安不請他們好好審總預算，反而找縣市首長討論辦法，根本是本末倒置、故意捨近求遠。

張維倩指出，新北市有兩位藍委是立法院交通委員會的成員，分別為汐止區的廖先翔、淡水區的洪孟楷，兩人的選區都是通勤的重點區，或許是因為他們沒使用過TPASS月票，不懂通勤族的辛苦，所以才卡住TPASS的預算，但新北市長侯友宜不找他們溝通，反而四兩撥千斤，要求行政院好好做事，難道通勤族在新北市不重要嗎？「是因為你擔任市長是最後一年，所以你雙手一攤擺爛不管吧？」

李宗豪說，桃園是通勤人口非常高的城市，TPASS對市民來說絕對是生活必需品，以他為例，剛才搭客運轉捷運來黨中央，來回就要200元，若一個月上班22天就要4400元，比月票1200元多了3000元，對月薪數十萬的立委還說可能只是九牛一毛，但對小家庭來說是兩到三罐奶粉錢，呼籲市長張善政負起責任，主動跟桃園6名藍委溝通，要求他們儘速審總預算。

曾怡芳痛批，基隆通勤族長期仰賴台鐵、客運往返雙北與桃園，通勤距離長、票價也很高，卻有部分立委用政治攻防凌駕民主，讓原本減輕通勤族負擔的補助，成為政治操作的犧牲品，像藍委林沛祥選舉時不斷往返台北、基隆轉運站，每天跟通勤族打招呼，但現在他跟同事有位基隆努力嗎？嚴正呼籲不要讓通勤族成為政治對立下最無辜的受害者。

