TPASS能撐多久？中央補助未到位 北市估「最多撐到6月」

中央補助尚未明朗，基北北桃4縣市緊急討論TPASS通勤月票後續經費安排。

一年60億怎麼補？2026年中央政府總預算尚未完成立法院審查，連帶引發外界對「TPASS通勤月票」中央補助是否延宕的關注。基隆、台北、新北、桃園4縣市已預定今（12日）召開跨縣市會議，討論在中央補助款遲未到位的情況下，各地方政府可自行支應的經費規模，以及短期內的應變作法。

TPASS補助會不會中斷？ 北市估一年需60億元、中央占比過半

台北市交通局長謝銘鴻表示，基北北桃TPASS整體年度經費約需60億元，其中超過一半仰賴中央補助。以台北市為例，每年支出約30億元，市府自籌約13至14億元，其餘約15億元以上須由中央挹注。

謝銘鴻指出，北市相關預算已送市議會於本會期審議，金額原則上不會再調整；但若中央補助無法順利動支，現有經費最多僅能支撐TPASS運作至5至6月。謝銘鴻也坦言，是否能維持全年政策推行，關鍵仍在立法院是否放行中央補助款。

基北北桃今開會 聚焦各縣市可負擔額度

針對今日的跨縣市會議，謝銘鴻表示，重點將放在4縣市各自能夠承擔的支出上限與分攤方式。不過，台北市目前並未規劃另行拜會立法院或中央部會，後續仍須視中央預算審查進度而定。

TPASS能撐到什麼時候？ 新北已編5成經費、短期可維持至6月

新北市副市長劉和然指出，新北市已依規劃先行編列約5成所需經費，若僅依靠市府預算，現階段可支應TPASS至6月左右。

劉和然也補充，若TPASS被認定為延續性預算，即使中央總預算尚未通過，行政院仍可依去年核定額度先行執行；若被視為非延續性預算，也可由行政院將TPASS專案送交立法院優先審議，以維持政策不中斷。

劉和然強調，基北北桃地方政府已先承擔約一半經費，短期內TPASS不致停擺，但要確保全年運作，仍須中央補助順利到位。

通勤族高度依賴 每月使用人次逾百萬

據統計，目前TPASS定期票每月使用人次約69.8萬，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次，顯示該政策已成為大量通勤族日常交通的重要支撐。後續中央補助是否能順利銜接，也成為地方政府與民眾持續關注的焦點。

