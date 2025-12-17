TPASS與技職教育獲高評價 何志偉治理方向受桃園市民肯定 5

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／桃園報導

隨著2026年桃園市長選戰逐步升溫，攸關市民生活品質與城市長遠發展的政策成效，也成為外界檢視的重要指標。最新民調顯示，桃園市民對TPASS通勤月票政策，以及技職教育強化實作、接軌國際等方向，普遍給予高度肯定，相關數據也反映出政策已深度融入市民日常生活。

民調指出，近八成市民對TPASS通勤月票的推行成效感到滿意。TPASS自2023年上路以來，成功整合北北基桃大眾運輸系統，大幅提升跨縣市通勤的便利性與可負擔性。迄今累計銷售已超180萬人次，使用人次逼近14億，顯示這項政策不僅是制度創新，更實質改變了通勤族的生活樣貌。

廣告 廣告

回顧TPASS的政策發展歷程，其源頭來自基層通勤族的實際需求，從最初的雙北月票，逐步擴大為涵蓋北台灣首都生活圈的通勤制度。過程中歷經行政整合與跨域協調的挑戰，最終得以落實，展現出由下而上、以民意為核心的政策形成模式，也與何志偉長期關注交通建設與區域治理的努力方向相互呼應。

TPASS與技職教育獲高評價 何志偉治理方向受桃園市民肯定 7

在技職教育領域，民調同樣呈現高度共識。超過七成五的市民認為，技職學校與國際品牌合作，導入實作導向的產學平台，對培育具競爭力的技術人才具有實質助益；另有近九成市民認同，技職教育應持續深化實作能力訓練，並與國際接軌，培養學生的團隊合作與獨立判斷能力。

此外，逾九成市民支持桃園未來進一步擴大推動產學合作型技職教育計畫。相關人士分析，高支持度反映社會對「讓孩子學到真本事、讓產業找到合適人才」的高度期待，也顯示相關政策方向已逐漸形成穩固的公共共識。

整體而言，民調數字所呈現的，不僅是對單一政策的滿意度，更是市民對桃園長期治理方向的肯定。從減輕通勤負擔到推動技職教育升級，何志偉多年來持續投入、逐步累積的政策成果，已在桃園社會中逐漸具體顯現。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

雙月攜手台酒冬季送暖 全家第四年推聯名雙月、經典熟食隨時享用

香港掛牌首日漲幅129% 寶濟藥業挹注晟德第四季獲利動能

【文章轉載請註明出處】