TPASS被卡 通勤族月支出多3000元

總預算案卡關，讓攸關百萬通勤族的TPASS月票陷入斷炊危機，更成為朝野備戰2026的前哨站。民眾12日在台北火車站使用TPASS月票通勤。（陳君瑋攝）

基北北桃TPASS面臨斷炊，通勤族荷包將大失血！尤其對跨縣市通勤的桃園、基隆市民，原本每月只要1200的月票，就可以台鐵、捷運和公車等大眾運輸間無限搭乘坐到飽，萬一喊卡，通勤費將暴增數倍。但多數民眾都樂觀看待，直言TPASS影響層面太廣，任何有智慧的政治人物都不會讓TPASS喊卡。

「24年的通勤費都可以買2台5字頭的BMW了！」家住木柵、在桃園上班的姚先生，過去都開車上下班，光油錢每月就要1.2萬元，還有過路費、租車位、車資耗損等開銷，TPASS上路首月他就改搭大眾運輸，雖然機動性不如以往，但每月只要1200元，1年就能省下至少10萬元。

姚先生計算，從景美女中搭公車15元到七張捷運站，轉搭95元的國道客運到桃園，每月來回要4840元，若TPASS告吹，可能會改回開車，直言TPASS不僅是嘉惠通勤族，更能減少空氣汙染，「民進黨這麼會花錢，8年800億治水、3000億擴大內需也沒見成效，倒不如通勤補貼讓民眾更有感！」

基隆通勤民眾陳先生則表示，每天先搭乘1813路線客運至北市後再轉捷運，客運全票價格75元，捷運抓票價50元，單趟125元，1個月上班日算22天，來回就高達5500元，跟1200元TPASS月票價差就高達4300元，1年就多出5萬多元。

同樣是通勤族的林小姐說，她搭台鐵主要怕塞車，以區間車票價計算，基隆到台北車站62元，轉乘捷運25元，單趟87元，來回174元，22天要3828元，有TPASS就可以省下2628元，否則1年就要多出3萬多元的開銷。

通勤族王先生也說，不管是中央或是地方政府，都應該想辦法讓TPASS政策延續，除了可以讓民眾省錢外，也可以促進大家多利用大眾運輸，也相對環保。