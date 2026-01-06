TPASS補助全沒了？林楚茵點名藍營立委：要你們審預算沒要你們懲罰人民

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(1/6)表示，因為藍白卡住2026年度總預算案，不肯付委審查，眼看TPASS補助將斷炊，藍營首長卻呼喊中央儘快撥款，根本搞錯對象，卡住撥款的是包含藍營36席區域立委在內的藍白立委們，她還列出名單，直言就是這些人不審總預算，卡住TPASS撥款。

民進黨立委林楚茵，資料照，林楚茵辦公室提供

林楚茵在臉書發文指出，上周五是2026年第一次院會，藍白還是卡著2026年度總預算，不肯付委審查，眼看TPASS補助將斷炊，各縣市紛紛自找財源，藍營首長還呼喊中央儘快撥款，但這根本是搞錯對象。

廣告 廣告

林楚茵說，卡住撥款的不是中央政府，是藍白立委，先不管民眾黨8席不分區，國民黨區域立委至少還有36席，到底是忘記了，還是害怕想起來？沒關係，她來幫大家把各縣市國民黨籍立委列出來，讓外界看清楚是哪些人不審總預算、卡住TPASS撥款。

林楚茵表列出藍營區域立委名單如下：

台北市：王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆

新北市：洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔

桃園市：牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華

台中市：顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣

新竹縣：徐欣瑩、林思銘

苗栗縣：邱鎮軍

彰化縣：謝衣鳯

南投縣：馬文君、游顥

雲林縣：丁學忠

花蓮縣：傅崐萁

台東縣：黃建賓

基隆市：林沛祥

新竹市：鄭正鈐

金門縣：陳玉珍

連江縣：陳雪生

林楚茵點名，這36席區域立委，選民投票給你們當立法委員，不是要你們懲罰人民、卡住民眾權益，還讓同黨籍縣市長受苦哭哭，她也公開喊話，趕快付委審查、通過總預算。

更多FTNN新聞網報導

專喬中華電信人事案？她曝陳玉珍行徑：猶如金門土皇帝

觀察／柯文哲主動拜會柯建銘 預算案將成總召連任試金石

政治讀新術／雙柯會助攻總預算案通過？她曝黃國昌態度：頂多就是投廢票

