TPASS補助卡死元兇曝光！綠急喊話藍營4市長

▲中央政府總預算卡關，TPASS通勤月票補助恐在今年3月面臨斷炊危機。（圖／交通部提供）

[NOWnews今日新聞] 藍白黨團仗著人數優勢下，卡關中央政府總預算長達4個多月，導致地方TPASS補助恐在今年3月面臨斷炊危機，影響廣大通勤族的權益，北北基桃首長將於下週一開會研商該如何解套。對此，民進黨高喊：「別為難通勤族！」並呼籲4位藍營市長，與其急著開會，不如趕快要求自家立委排審總預算。

民進黨指出，今年度的中央政府總預算，被藍白占多數的立法院卡住130天，連審查都還沒開始，導致TPASS通勤月票的補助即將停擺。於是北北基桃4位市長開始緊張了，擔心中央補助斷炊，急著碰面討論後續經費調度方式，還稱「盼中央儘速撥款，避免影響民眾交通權益」。

廣告 廣告

「事實上，問題就出在被國民黨、民眾黨把持的立法院！」民進黨直言，2025年8月29日，行政院依照《憲法》及《預算法》規定，如期將2026年的中央政府總預算案送入立法院；目前總預算案還被國民黨、民眾黨立委卡在立法院程序委員會，根本還沒開始審查！

民進黨強調，不只TPASS，中央政府的總預算，關係到的是整個國家的運作，藍白卡住的是整個國家的發展、每個縣市的建設、每個人民的權益！民進黨建議蔣萬安、侯友宜、張善政、謝國樑4位市長，與其急著開會，不如趕快要求自家立委排審總預算，才是維護市民權益最好的方式！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高來高去的「雙柯會」暗藏玄機？前扁辦主任揭關鍵：全看賴清德

林宜瑾急撤「兩岸條例」？前發言人酸爆：我進來、我又出去了

藍營2026選情埋地雷？媒體人爆內幕：鄭麗文得罪一堆地方