TPASS補助卡關恐停擺！通勤族受衝擊：經濟壓力提升

通勤族哀號經濟壓力會變大政府總預算案，審查進度卡關，連帶影響TPASS通勤月票可能會斷炊，衝擊每個月上百萬名通勤族荷包，對此北北基桃一早開會討論對策，會後建議TPASS補貼款，以地方政府先行籌資代墊，讓服務不中斷。

政府總預算卡關，連帶影響TPASS中央補助款撥補斷炊，將衝擊百萬月票通勤族。民眾：「來台北通勤的話，我會覺得TPASS比較優惠，（省）有五百多塊，因為我其實滿常中山或大安跑的，多少還是會有點受影響，但我其實騎車通勤有在換，改騎車。」

不只是雙北通勤族有感，更有在台北工作的人，過去看準桃園房價低而置產，用TPASS能月省兩千，但如果沒了這項政策，通勤費上漲，經濟壓力跟著提升。

尤其像是台北市，中央補助占過半，若沒補助TPASS最多，只能維持到5、6月，對此基北北桃，12號一早局處長開會找對策。

台北市交通局長謝銘鴻：「我們建議TPASS基北北桃都會通定期票，它的補貼款，我們先用地方政府先行來代支來代墊。」

立委（民）陳培瑜：「現在北北基桃說你們TPASS要自己補助，那我們就來看看，接下來這些地方新興建設，不管是托育不管是治水，不管是TPASS所有的新興計畫超過五十億，請問這四個縣市首長你們打算怎麼辦。」

就因為不只TPASS還有其他攸關民生計畫，因為總預算未審都連帶受影響，藍營決定出招化解，擬以急迫性、民生性，地方補助性三目標，將30多項新興計畫，先付委審查。

立委（國）羅智強：「今天民進黨政府擺爛，國民黨跟民眾黨，我們已經在會商，今天是不是針對新興計畫新增項目，有急迫性的兩個黨會來研究。」

在野反擊執政黨才應該依法，編足該編預算，如今總預算僵局也讓民眾日常受到影響。

