TPASS補助卡關恐斷炊！最多撐到5、6月 基北北桃商量對策

TPASS通勤月票是不少通勤族的荷包救星，但今（2026）年度中央政府總預算案卡關，中央補助各縣市的TPASS經費恐「斷炊」，如果中央補助無法動起來，最多就是撐到5、6月，基北北桃的交通首長預計今（12）日上午討論相關應對政策。

中央預算卡關，TPASS恐斷炊。

根據交通部公路局統計，目前TPASS定期票每月使用人次約69.8萬，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次，北北基桃每年需補助約34.4億元。公路局長林福山指出，今年TPASS補助須仰賴新一期計畫預算，若未通過影響方面廣，國道客運、鐵路運輸等補助比率高達9成的項目將首當其衝，進而影響TPASS販售及通勤族權益。

新北市交通局長鍾鳴時表示，TPASS為中央推動政策，今年經費已通過中央審定，不太可能中斷，新北已編列約11億元作為地方分攤款，如果靠地方預算，最多可撐到6月，但後續仍需中央補助到位，才能維持全年運作。

台北市交通局長謝銘鴻則表示，基北北桃TPASS整體一年所需經費約60億元，其中超過一半仰賴中央補助。以台北市為例，年度支出約30億元，市府自籌約13至14億元，其餘15億元以上須由中央挹注。相關預算已送市議會審議，金額大致不會調整，但若中央補助無法動支，TPASS最多僅能維持到5、6月。

桃園市交通局長張新福則說，桃園地方預算同樣已通過，可維持約5至6個月的營運；基隆市長謝國樑則強調，TPASS攸關基隆通勤族權益，「基隆市一定會扛下來」，市府將全力支持，確保通勤族不受影響。

