TPASS補助卡關 基北北桃討論相關應對政策

中央總預算卡關，TPASS通勤月票恐怕斷炊。（圖／陳君瑋攝）

TPASS月票因中央總預算案卡關受影響，北北基桃公共運輸平台明（12）日舉行工作會議討論。如果中央補助無法動起來，最多就是撐到5、6月，基北北桃的交通首長預計今（12）日上午討論相關應對政策。

根據交通部公路局統計，目前TPASS定期票每月使用人次約69.8萬，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次，北北基桃每年需補助約34.4億元。

公路局長林福山指出，今年TPASS補助須仰賴新一期計畫預算，若未通過影響方面廣，國道客運、鐵路運輸等補助比率高達9成的項目將首當其衝，進而影響TPASS販售及通勤族權益。

廣告 廣告

台北市交通局長謝銘鴻說，基北北桃TPASS整體一年所需經費約60億元，其中超過一半仰賴中央補助。以北市為例，年度支出約30億元，市府自籌約13至14億元，其餘15億元以上須由中央挹注。相關預算已送市議會審議，金額原則上不會再調整，但若中央補助無法動支，TPASS最多僅能維持到5、6月。

新北市交通局長鍾鳴時指出，交通局已編列11億元預算，用於支應定期票相關經費。如果靠地方預算，最多可撐到6月，但後續仍需中央補助到位，才能維持全年運作。

桃園市交通局長張新福則表示，桃園地方預算同樣已通過，可維持約5至6個月的營運。

基隆市長謝國樑強調，TPASS攸關基隆通勤族權益，「基隆市一定會扛下來」，市府將全力支持，確保通勤族不受影響。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「全白松葉蟹」驚喜現身！遊客衝水族館搶看 專家曝：超罕見

帳戶多出103萬轉帳！ 他一查真相「竟是年終分紅」

獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣