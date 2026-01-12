TPASS補助卡關！蔣萬安舉陳水扁唐飛組閣 喊話賴清德坐下來談

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

中央政府總預算遲未完成審查，公共運輸定期票TPASS補助面臨不確定性，引發地方政府財務與服務壓力。外界傳出，國民黨團評估將TPASS等攸關民生的預算項目先行拆分，單獨送交委員會審查，但此舉引發總統賴清德反彈，直言「這是為德不卒」。面對朝野對立持續升高，台北市長蔣萬安今（12）日呼籲「行政院還是應該坐下來好好跟立法院溝通」，台北市政府將全力維持TPASS相關權益與服務，確保民眾權益不受影響，並以前總統陳水扁當年延攬唐飛組閣為例，強調賴清德應與在野黨領袖坐下來好好談，化解政治僵局。

關於TPASS相關問題，蔣萬安表示，「地方政府當然會全力來讓服務持續下去。」（圖／鄧宇婷攝）

115年1月已將近過半，但中央政府總預算仍陷僵局，藍白陣營持續杯葛審查，上週傳出國民黨立院黨團研議將TPASS等攸關民生的項目單獨提出先付委審查，卻遭總統賴清德批評此舉「為德不卒」，行政院長卓榮泰也回應這是「挑三揀四」，蔣萬安今日上午前往士林出席「市長與里長有約」活動，會前受訪時針對總預算卡關與TPASS補助問題作出回應。他指出，目前行政院與立法院在軍警消相關權益與整體預算安排上仍有歧見，行政部門「應該依法編列預算，才能在立法院順利付委」，並重申大家關心的軍警銷權益的部分，「行政院還是必須要坐下來好好跟立法院溝通」。

面對媒體詢問是否支持民生預算優先處理，蔣萬安回應，「行政院還是必須要坐下來好好跟立法院溝通，臺北市政府就是針對民眾，包括TPASS相關的權益以及服務，努力讓它持續不中斷。」北北基桃四縣市今日上午也開會討論因應措施，蔣萬安表示，「地方政府當然會全力來讓服務持續下去。」

媒體追問，市長接受專訪時有提到，賴清德應該像陳水扁一樣跟朝野對話來降低衝突？蔣萬安回應，「確實，目前朝野的僵局對立非常的嚴重，都不是人民之福，」身為總統，同時也是執政黨的黨主席，應該要能夠和在野黨領袖好好的談來溝通，「過去包括陳水扁總統在內，不管他是啟用唐飛擔任閣揆，或是來和在野黨領袖見面，其實都有前例。在目前朝野對立如此緊張的時候，應該要能夠好好坐下來溝通對話。」

對於外界傳出總統賴清德可能勸進行政院長卓榮泰投入2026年台北市長選戰，蔣萬安則簡短回應，目前「就是專心在市政上面，謝謝。」

