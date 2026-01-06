TPASS補助喊卡？20縣市陷危機「百萬人受影響 」 公路局：無備案

TPASS定期票預算卡關，全台20縣市恐面臨補助中斷危機。（圖／陳君瑋攝）

公路局今（6）日證實，由於中央政府2026年度總預算案至今尚未完成立法院審議，攸關TPASS通勤月票的補助計畫恐陷入「斷炊」危機，若地方政府無法繼續墊付支出，最快將於2月底全面停擺，影響全台20個縣市。

TPASS原本的補助計畫屬於特別預算，已於2023年12月31日到期，依規定即使尚有剩餘經費也不得動用。新一期計畫（2026至2029年）則編列總經費363.8億元，首年75.2億元至今仍卡關在立院。交通部公路局長林福山坦言，若無法通過審議，中央無其他經費來源，地方政府若也無法再墊付，TPASS補助將難以為繼。

廣告 廣告

目前，全台已有98.2萬名民眾使用TPASS通勤月票，地方政府初步評估，將啟動短期應變機制，以票箱收入與自籌款暫時支應，最多撐到2月底。六都與北北基桃生活圈因使用人數最多、中央分擔比例高（部分高達9成），衝擊最為顯著。北北基桃四縣市預計於1月12日召開會議研議後續因應。

林福山進一步說明，TPASS不僅為民眾通勤提供便利，亦是中央與地方聯手推動的重要政策。若預算遲未通過，客運業者的現金流將面臨困境，營運、駕駛人力安排都將受限，也可能影響TPASS定期票是否能繼續販售。

目前22縣市中，除金門、連江因原本免費提供大眾運輸，未參與TPASS外，其餘20縣市都已全面推行。若補助中斷，首當其衝的將是高頻通勤族與高齡族群。尤其新政策如TPASS 2.0、國道客運運量提升計畫，以及今年新上路的高齡駕照換TPASS補貼（每月最高1500元）皆受預算牽動。

公路局強調，地方政府多已表示希望中央盡速推動預算審議，TPASS的延宕恐將對公共運輸系統與民眾交通造成重大影響，呼籲盡速打破立法院僵局，避免政策中斷。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

免房租卻沒隱私！人妻控公婆親戚「自由進出自家」 衣著不整遭闖入超崩潰

台南「離婚500元」招牌成熱門打卡點？ 日本遊客狂朝聖：必遊之地

陳漢典、Lulu不藏了富士山拍婚紗甜炸眾人 1月25日婚宴細節全曝光