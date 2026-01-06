TPASS補助將停擺 民進黨喊話藍營4市長「 別為難通勤族」

TPASS補助將停擺 民進黨喊話藍營4市長。民進黨提供

今年度的中央政府總預算 被藍白占多數的立法院卡住130天，民進黨今高喊，「別為難通勤族」；TPASS補助將停擺，國民黨市長快要求自家立委審預算。並喊話這四個藍營市長，與其急著開會，不如趕快要求自家立委排審總預算。

民進黨指出，不只TPASS，中央政府的總預算，關係到的是整個國家的運作，藍白卡住的是整個國家的發展、每個縣市的建設、每個人民的權益。

民進黨說，建議台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市謝國樑四位市長，與其急著開會，不如趕快要求自家立委排審總預算，才是維護市民權益最好的方式。

民進黨表示，2025年8月29日，行政院依照《憲法》及《預算法》規定，如期將2026年的中央政府總預算案 送入立法院。目前總預算案還被國民黨、民眾黨立委卡在立法院程序委員會，根本還沒開始審查。

民進黨表示，總預算被藍白占多數的立法院卡住130天，連審查都還沒開始，導致TPASS通勤月票 的補助即將停擺，於是北北基桃四位市長開始緊張了，擔心中央補助斷炊，急著碰面討論後續經費調度方式，還稱「盼中央儘速撥款，避免影響民眾交通權益」，事實上，問題就出在被國民黨、民眾黨把持的立法院。

