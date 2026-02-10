TPASS補助恐斷炊！全台6縣市最快見底 交通部喊話立法院「快審預算」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

今年度政府總預算仍在立法院卡關，日前行政院盤點各縣市財政狀況，其中包括彰化等6縣市財務吃緊，恐怕使TPASS通勤月票補助見底。交通部長陳世凱今（10）日喊話立法院盡快審預算，因為今年起TPASS是新興預算，立法院沒有通過預算就不能動支。

彰化等6縣市財務吃緊，恐怕使TPASS通勤月票補助見底。（圖／資料照）

陳世凱解釋，若預算沒通過，即使交通部要幫忙，也無法幫上太多；他坦言，視各縣市的財務狀況，交通部給予協助，但能幫忙到何程度沒有把握。

今年總預算迄今仍卡關，行政院先前點名台南、屏東、嘉義、彰化、連江等6縣市財務最為吃緊，其中彰化縣財政吃緊，最快3月就可能面臨經費不足，總預算若遲遲不通過、地方經費支應耗盡即會衝擊TPASS政策運作。



