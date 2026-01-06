TPASS補助恐斷鏈 「地方政府撐不住」近百萬通勤族受影響

生活中心／綜合報導

交通部已規劃2026年至2029年第二期TPASS補助計畫，總額363.8億元。不過，今（2026）年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段。(圖／交通部)

TPASS通勤月票第一期特別條例補助於去年底屆期，交通部當時就已規劃2026年至2029年第二期TPASS補助計畫，總額363.8億元。不過，今（2026）年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，相關補助款項暫時無法動支，使得中央補助各縣市的TPASS經費可能斷炊，影響近百萬民眾。

根據公路局資料，截至2025年12月初，全國TPASS月均常態使用者已達98.2萬人，其中TPASS 1.0每月約68.8萬人購票、TPASS 2.0登錄使用者約29.4萬人；累計加值人次突破1,900萬，公共運輸整體運量較2022年成長27.4%，政策滿意度達85%。隨第一期補助到期、第二期經費尚待審議，也使影響近百萬通勤族的TPASS政策銜接情形，備受關注。

每月約有近100萬人購買TPASS通勤月票，月票本身仍有基本銷售收入，但票價折扣約為原價的3至5折，價差則由中央與地方政府共同補貼。（圖／資料照）

去年12月交通部公路局長林福山受訪時曾表示，TPASS第一期特別條例預算執行期間為2023年至2025年，補助僅到今年(2025)底為止；至於2026年至2029年的第二期計畫，交通部已編列363.8億元經費，但須待立法院審查通過後，相關補助款項才能依法動支，如今預算仍未過關，將暫時無法撥付經費，受影響對象主要為地方政府及交通運輸業者。

林福山當時指出，目前每月約有近100萬人購買TPASS通勤月票，月票本身仍有基本銷售收入，但票價折扣約為原價的3至5折，價差則由中央與地方政府共同補貼。其中，國道客運、公路客運及鐵路等運具，由公路局負擔90%補助、地方政府負擔10%；至於直轄市的公車、捷運與YouBike等運具，則由中央與地方各負擔50%。

