TPASS補助款告急 基北北桃1／12將開聯合會議

由於立院尚未審議115年度中央總預算案，外界憂心恐會衝擊到TPASS基北北桃通勤月票補助，北市議員曾獻瑩表示，北市議會1月底前會審查通過TPASS月票北市自籌的14.67億元，預估可撐到3月。（本報資料照片）

由於立院尚未審議115年度中央總預算案，外界憂心恐會衝擊到TPASS的基北北桃通勤月票補助，北市交通局透露，現在每2天就要撥款一次給運輸業者，預估只能撐到1月底。北市議員曾獻瑩表示，TPASS月票今年北市需要分擔30億，一半中央補助、另一半北市自籌。曾獻瑩強調，北市議會大約1月底前會審查通過自籌部分的14.67億，預估可以再撐到3月，他並透露，北北基桃4市在12 日會聯合召開「基北北桃公共運輸發展平台工作小組會議」，討論後續如何維持補助。

廣告 廣告

曾獻瑩表示，基北北桃TPASS月票1年大概需要60幾億的預算，由4個縣市來分攤，因為台北市的運載量還是相對較高，所以約負擔總預算的一半。去年總預算約63億，平均1個月用掉5億多，去年預算目前結餘只剩下7億多，只能夠撐到今年的1月底。

曾獻瑩表示，今年新的預算台北市需要分擔大概要30.22億，其中會向中央申請補助15.55億、北市自籌14.67億。他強調，1月底前北市交通委員會預計會審議通過預算，就會先啟動自籌的14.67億來確保政策不中斷、保障民眾權益，預計可以撐到3月。

曾獻瑩透露，12日基北北桃4縣市會聯合開一個會議叫「基北北桃公共運輸發展平台工作小組會議」，來討論後續要怎麼維持。他也呼籲，希望中央該給地方的錢趕快來給，不要影響到民眾交通的權益。

更多中時新聞網報導

長澤雅美元旦報喜 嫁新銳導演福永壯志

NBA》文班亞馬又掛彩 膝扭傷待檢查

ALL(H)OURS寒流穿無袖「把肌肉當羽絨衣」