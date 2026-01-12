TPASS補助若取消 北市交通局長：通勤族每月多花900元

北北基桃代表開會商討TPASS補助。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕北北基桃代表今天開會，商討如何維持公共運輸定期票TPASS後續運作，對此，台北市交通局長謝銘鴻說，初估可代墊至5月底、6月初，如果取消補助，通勤族平均每月多花900元。

謝銘鴻表示，初估可以代墊至5月底、6月初，期程將隨運量多寡而變化，目前還沒有考慮到增加費用的選項，相信中央、交通部、行政院、立法院應會有短期方案。

對於取消補助會增多少通勤費用？謝銘鴻指出，依照去年運作的結果顯示，平均一名通勤族每月交通成本約為2100元，目前定期票價1200元，因此可能會多花900元。

他提到，軌道運輸及公車客運業者也支持地方政府先用自身預算，讓服務不中斷，避免老百姓的福祉受損。

