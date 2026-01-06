TPASS補助預算卡關 謝國樑喊話：基隆一定會扛下來！

基隆市長謝國樑6日表示，TPASS對基隆通勤族的重要性極高，基隆一定要扛下政策需要的經費。（張志康攝）

因為115年度總預算仍然處於卡關狀態，影響基北北桃通勤族權益的TPASS補助可能自下個月開始「斷炊」，基北北桃4市預計12日開會研議對策。據了解，基隆市長謝國樑6日表示：「TPASS攸關通勤族權益，基隆一定會、也一定得扛下來！」

基隆市政府6日表示，由於中央總預算可能影響TPASS定期票政策，市府將與北北桃等3市密切合作，確保基隆通勤族權益不受影響。據了解，6日上午謝國樑與市府高階主管會商TPASS政策時表示：「TPASS定期票攸關基隆通勤族權益，基隆一定會、也一定得扛下來！」

市府針對TPASS政策進行會商，謝國樑指出，基隆通勤族與雙北不同，即使沒有1200通勤月票影響也不算太大，但基隆市的通勤族往往得透過轉乘，因此TPASS政策對基隆通勤族更重要。不管基北北桃4市12日的對策研議如何，基隆市政府都必須扛起通勤族的月票補貼。

基隆市政府在今年總預算中，針對TPASS政策編列了8500萬元的預算，再加上去年營運的餘款，初步估計短期內應該不會影響通勤族的權益。但由於基隆總人口僅有36萬人，卻有超過10萬人的通勤族，若TPASS政策有變，勢必會對市民造成衝擊。為此，謝國樑要求市府全力支持通勤族，確保權益不受影響。

TPASS政策自112年推動以來，對許多通勤族都是福音，不僅減輕通勤交通費的負擔，也能夠一票到底。行政院去年雖然已拍板，這項計畫將延續執行至 118年，但因為115年的總預算目前仍持續卡關，傳出補助資金吃緊。12日基北北桃四市將召開「公共運輸發展平台工作小組會議」討論，屆時會中應該會確定處理方案。

