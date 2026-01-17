TPASS補助預算逕付二讀 曾獻瑩：地方已備妥 關鍵在中央到位

國民黨台北市議員曾獻瑩。（台北市議員曾獻瑩研究室提供）

立法院16日院會將攸關民生經濟的預算項目先行拉出審查，並將包括TPASS公共運輸定期票補貼在內的預算逕付二讀。台北市議員曾獻瑩表示肯定，並指台北市議會交通委員會已於9日完成審查，確認台北市TPASS自籌經費編列無虞，待下周市議會三讀通過後即可依法動支，但地方政府即便做好準備，政策能否順利推動，仍高度仰賴中央補助預算的明確與到位。

曾獻瑩指出，TPASS已成為北北基桃生活圈內通勤族不可或缺的公共運輸補助，牽動的不只是交通選擇，更是上班族、學生與家庭的日常生活安排。他強調，這類沒有爭議的民生預算若長期卡關，不僅讓民眾無所適從，也讓地方政府在後續配套與財政規劃上陷入不確定狀態。

曾獻瑩認為，行政院面對仍具歧見的預算項目，應回歸民主政治的基本精神，透過溝通與協商爭取支持，而不是將民生預算作為談判工具，反而讓最需要被照顧的政策承擔風險。

曾獻瑩進一步說明，TPASS是基隆、台北、新北、桃園四市共同推動的跨縣市政策，115年度TPASS定期票總預算估計約64億元，其中中央應補助約56％、約35.8億元，地方政府需自籌約44％、共28.2億元。依1月12日四市會議決議，基隆自籌0.56億元、台北14.67億元、新北8.46億元、桃園4.51億元；其中台北市單一城市即承擔四市自籌款約52％，財政壓力明顯高於其他縣市。

曾獻瑩指出，台北市之所以需負擔較高比例，與實際通勤與使用量高度相關。根據內政部於113年9月公布的電信信令人口統計資料，台北市日間活動人口數較夜間停留人口多出65萬2135人，顯示每日有大量外縣市民眾通勤進入台北工作與活動，為全國各縣市間通勤流量之冠，也使TPASS在台北市的實際使用與補貼需求遠高於其他城市。依現行估算，若僅仰賴地方自籌經費，TPASS補貼最多僅能支撐至115年5月底，更凸顯中央預算及早確定的重要性。

曾獻瑩也補充，台北市議會交通委員會已於9日完成審查，通過115年度「其他補助及捐助－公共運輸定期票補貼款」，確認台北市TPASS自籌經費編列無虞，待下週市議會三讀通過後即可依法動支。然而，地方政府即便做好準備，政策能否順利推動，仍高度仰賴中央補助預算的明確與到位。

曾獻瑩最後表示，支持立法院先行處理包括TPASS在內、沒有爭議的民生預算，正是讓中央與地方形成良性循環的關鍵。唯有中央預算確定，地方才能進行清楚、負責任的預算編列與審查，避免政策斷鏈，真正讓公共運輸政策穩定落實，回應市民與通勤族的實際需求。

