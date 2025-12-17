TPASS通勤月票、技職教育政策獲高度肯定 何志偉推政策滿意度破八成

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

隨著2026年桃園市長選戰逐步升溫，外界盛傳總統府副秘書長何志偉將爭取民進黨提名參選，相關政策表現與理念也成為關注焦點。根據《ETtoday民調雲》12日公布的最新調查，桃園市民對TPASS行政院通勤月票政策，以及技職教育強化實作、深化國際接軌等方向，均給予高度肯定。

總統府副秘書長長期推動TPASS與技職教育升級，如今開花結果，有調查顯示，在桃園市民的認同與支持度超過八成。（圖／資料畫面）

民調顯示，TPASS通勤月票政策滿意度高達78.9%，其中33.5%表示「非常滿意」、45.4%表示「還算滿意」，不滿意者僅6.1%。TPASS自2023年上路後，整合北北基桃公共運輸系統，成為通勤族減輕交通負擔的重要政策工具。統計至2025年9月底，月票累計銷售達1822萬人次，使用人次近14億，顯示政策深獲市民支持。

回顧政策源起，TPASS制度的構想，最初來自市民與當時仍任台北市議員的何志偉交流討論，先推動1280元雙北月票，克服跨縣市整合困難後，逐步擴大為北台灣首都生活圈通勤月票，展現以民意為本、由下而上的政策形成模式。

除交通政策外，何志偉亦長期關注技職教育發展。日前他出席桃園光啟高中與義大利知名品牌CRG合作成立卡丁車產學教學基地揭牌典禮，強調技職教育不應停留在課本，而應透過實作與國際合作，培育具備專業能力與全球視野的技術人才。

相關民調指出，76.9%受訪者認為光啟高中與CRG合作的產學模式，對台灣技職教育有實質幫助；另有高達88.8%市民認同技職教育應強化實作能力並與國際接軌，91.9%支持桃園未來持續擴大推動產學合作型技職教育政策。

交叉分析顯示，上述政策在不同年齡層與區域間皆獲廣泛支持，顯示相關施政方向具備高度社會共識。外界認為，在桃園面臨產業轉型與人口結構變化之際，交通減負與技職教育升級，已成為城市發展不可或缺的關鍵議題，而何志偉過去參與推動的政策，也因此持續受到討論與關注。

