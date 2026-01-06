TPASS通勤月票、育兒補助10萬受衝擊！綠黨團盼柯文哲從總預算「綠白合」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

115年度中央政府總預算案持續卡關，立法院今（6）日下午將召開程序委員會，民進黨立院黨團呼籲藍白以蒼生為念，盡快讓總預算案付委審查，否則包括TPASS通勤月票補助、各縣市治水計畫、生育胎補助加碼至10萬元都會受影響。幹事長鍾佳濱也說，希望民眾黨在前主席柯文哲的影響力下，能進一步和開啟民進黨合作，可以從預算審議付委開始。

民進黨立院黨團今早召開「人民蒼生為念，全民福祉不能斷，預算審議不能拖」記者會。鍾佳濱指出，總預算案前所未有新年度了還不曾付委，只要一天不付委，政府施政、人民福祉、國家防衛就會受影響，也會對社會經濟繁榮帶來隱憂，呼籲野黨在今天的程序委員會，能讓今年度總預算案進入審議，以蒼生為念。

針對總預算遲未審查恐致TPASS通勤月票補助中斷，副書記長張雅玲表示，全國共有98.2萬人受影響，北北基桃4首長曾開會商討如何找出通勤月票的經費，但事情會搞成這樣，就是國民黨委員一直把總預算案卡在程序委員會，「卡總預算的是國民黨，在地方喊沒錢的也是國民黨，國民黨內部要不要先好好的討論一下？」

各部會新興計畫無法推動部分，書記長陳培瑜點出，台灣面臨汛期需進行很多整治工程，包括去年新北市金山萬里地區嚴重淹水、宜蘭五結鄉防潮閘門已使用50多年須改建，還有很多縣市有治水工程計畫，希望能在汛期來臨前完成，朝「最小淹水面積、最快退水時程、最高安全標準目標」邁進，拜託在野黨支持總預算付委。

副書記長林月琴也提出，總預算未審也將影響社會福利。第一，「育嬰留停能以『日』申請」新制無法上路；第二，「生育胎補助」加碼至10萬元無法執行；第三，公共托育設施無法更新，也影響教育品質與幼兒安全等，誠懇呼籲藍白以人民蒼生為念。

此外，鍾佳濱提及，柯文哲上週五赴立院拜會民進黨團，柯建銘總召很誠懇請託中央總預算案，雖然當天柯文哲沒推辭，只說自己影響力有限，但還是希望能在他的影響力之下，讓民眾黨成為關鍵少數，並和民進黨有進一步合作的可能，「而這個合作可能的開啟點，我們希望能就從預算審議付委開始討論。」

