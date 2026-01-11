TPASS陷停擺 百萬通勤族哀號

中央總預算卡關，TPASS通勤月票恐怕斷炊，衝擊每月上百萬通勤族荷包。圖為旅客們刷卡進站。（劉宗龍攝）

中央總預算卡關，TPASS通勤月票恐怕斷炊，衝擊每月上百萬通勤族荷包，不少民眾直言不滿，如果是因為巨額虧損導致政策停止，那還情有可原，但若是因為立法院不審預算，則值得生氣。

陳姓通勤族看準桃園房價低，3年前到桃園置產，他說，TPASS上路後每月約省2000元，對他來說是「大確幸」，如今小孩剛出生，負擔增加，通勤費用若上漲，實在吃不消，由衷希望TPASS不會因為補助斷炊而停擺。

新北市林先生表示，平常主要搭公車、火車往返台北市工作，一旦TPASS優惠消失，將面臨通勤費增加，生活開銷負擔更大，當初好不容易盼到TPASS納入火車，如今若退回原點，每月要多花數百元搭車。

林先生舉例，搭火車從汐止到台北區間車票價已經漲到約30元，來回就要60元，加上公車來回30元，若一個月上班22天，大概要支付1980元，TPASS省了不少交通費，若取消通勤成本又要增加。

基隆陳小姐說，她每天搭客運從基隆到台北上班，單趟票價61元，來回122元，TPASS通勤月票若取消，每個月至少增加超過1000元的開銷，希望好的政策能夠延續。

台北市吳先生指出，自己是北漂族，在北部生活經濟壓力本就不小，伙食、房租都高於原本居住的縣市，所幸交通方面還有TPASS能夠減輕壓力，倘若TPASS停擺，每月就要花費約1800元的通勤費，這還只是算租屋處往返公司的費用，若要去其他地方就要再加錢，為了節省開銷，也只能犧牲生活品質減少外出頻率，也就是說，一旦TPASS停擺，不只是經濟上的負擔，也將降低生活品質。