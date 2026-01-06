TPASS陷斷炊危機！公路局坦言「沒有備案」：預算沒過只能撐到月底

受到立法院總預算案卡關影響，中央TPASS補助款尚未撥入恐面臨斷炊，將衝擊近百名通勤族。 圖：桃捷公司／提供

[Newtalk新聞] 受到立法院總預算案卡關影響，中央TPASS補助款尚未撥入恐面臨斷炊，將衝擊近百萬名通勤族。對此，公路局長林福山坦言，目前沒有備案，預計到本月底之前的餘額就會用罄，若總預算遲遲不通過，各區要繼續使用TPASS，得由各縣市政府和交通業者自行墊付。

今年度中央政府總預算案，尚未進入立法院審議階段，導致補助無法撥款牽連甚廣，嚴重影響到TPASS定期票的正常運作。對此，公路局長林福山表示，TPASS新一期計畫屬於新計畫，期程為115年至118年，整體核定經費為363.8億元，其中115年度編列約75.2億元，目前仍在立法院待審中。

由於前一期TPASS採特別預算方式，相關經費已於去年12月31日屆期，即便仍有剩餘款，也依法不得再動用，今年1月1日起，中央補助地方的TPASS經費，必須仰賴新一期計畫預算，但目前115年度中央政府總預算遲遲未進入立法院審議階段，讓公路局面臨無經費補助的狀態。

林福山進一步指出，今年1月1日起各縣市TPASS仍持續使用，目前以「定期票收入」及「地方政府分擔經費」支應，其中，六都因量大，中央分擔比例原來就比較高，依規中央負擔90％經費，若中央預算無法到位，影響甚鉅。過去中央補助金額最多的地區為北北基桃生活圈，單一年補助約40億元，占比超過一半。

另外，林福山也坦言，TPASS補助計畫沒有備案，公路局本身並無其他經費可調度，若預算遲不通過、各區要繼續使用TPASS，得由各縣市政府和交通業者自行墊付。目前只能仰賴地方政府議會通過的預算，看能夠撐多久，據了解，可能到1月底，各縣市都會面臨困難，全台20縣市將受到影響。

