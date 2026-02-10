TPASS面臨斷炊危機！陳世凱喊話立院「快審預算」：否則難幫忙

立法院至今未審查115年度中央政府總預算，嚴重影響到TPASS定期票的正常運作，對此，交通部長陳世凱喊話，「立法院盡快審議預算」。 圖：謝莉慧／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 立法院至今拒審年度總預算，導致補助無法撥款牽連甚廣，嚴重影響到TPASS定期票的正常運作，行政院日前點名，彰化、屏東、嘉義等6縣市地方財務吃緊，面臨斷炊危機。對此，交通部長陳世凱喊話，「立法院盡快審議預算」，預算沒過就不能動支，就算交通部想幫忙也能力有限。

立法院至今未審查115年度中央政府總預算，史無前例，嚴重影響到多項政策的執行，包含百萬通勤族使用的TPASS定期票。日前行政院曾點名台南、屏東、嘉義、彰化、連江等6縣市財務最為吃緊，其中彰化縣最嚴重，3月就可能有經費不足問題，總預算若遲遲不通過，地方未來恐無經費支應補助，將衝擊TPASS政策推行。

廣告 廣告

對此，陳世凱今日在交通部年終記者會上表示，過去TPASS的補助是疫情後特別預算，但今年起改成新興預算，因此若新興預算立法院沒有通過，就不能動支，「確實會造成地方政府壓力，也持續溝通，公路局和地方政府都有聯繫也希望解決。」

另外，陳世凱也向立法院喊話「盡快審議預算」。陳世凱解釋，若預算無法動支，交通部要幫忙，能力上也無法做到太大幫忙，要看地方財政狀況盡量提供協助，能做到何時沒有把握。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

下波冷空氣要來了！明後天轉濕冷 北部低溫探13度

高金素梅國會辦公室遭搜索 立法證實檢方有先通知