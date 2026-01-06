TPASS面臨斷炊！ 「這些縣市出手」再撐2個月

為穩定TPASS運作，避免斷炊，部分縣市決定先行墊款。（圖：竹市府提供）

中央政府總預算卡關，迄未送交立法院付委審查，北北基桃、桃竹竹苗TPASS資金面臨缺口，為避免政策中斷，部分縣市政府啟動應變機制，先以地方自籌款墊付，初估可以再撐2個月，已知北北基桃4縣市將於本月12日召開跨縣市局處會議，研商對策。

據指出，北北基桃TPASS每年預算由台北、新北、基隆及桃園共同分擔，今年台北市需負擔約30億元，其中一半由中央補助，另一半由市府自籌，台北市議會預計本月底前審查通過自籌款約14.67億元，確保定期票政策不中斷。

竹竹苗方面，去年竹竹苗TPASS營運總經費約3億4880萬元，其中中央補助占2億8450萬元，今年在中央總預算尚未完成審議前，為避免斷炊，地方政府將依既有機制，先行撥補地方應負擔的經費給各運具業者，維持政策運作。

新竹縣政府表示，新竹市、新竹縣及苗栗縣上周已召開會議，決議在今年度自籌款已編列預算的前提下，各縣市先預撥約7成經費至專戶應急，約可把斷炊時間點延後約2個月，但仍須中央儘速完成補助款的審查與核撥。