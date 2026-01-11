TPASS預算先審？蘇巧慧：凸顯預算不審影響有多大，籲藍白快排審總預算

記者盧素梅／台北報導

今年度的總預算仍然卡關，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，將有急迫性的新興預算項目如TPASS等優先審議。對此，新北市長參選人、民進黨立委蘇巧慧今（11）日到三峽掃街時表示，從藍白兩黨團的做法，就可看出總預算不審影響有多大，呼籲藍白趕快來排審總預算，不要延宕國家的發展，讓我們的問政、讓立法院的運作能夠回到正軌上。

總預算僵局未解，TPASS經費補助恐斷炊，對此，在野黨擬提案將今年度總預算中，有關TPASS、一般性補助款等多項具急迫性的新興計畫先送委員會審查。兩黨預計在討論放行項目、提案時間後，最快13日在立法院程序委員會提案，並排入16日院會中討論。藍營黨團幹部則坦言，目前內部尚有異音，還在凝聚共識當中。

對此，蘇巧慧上午赴三峽掃街前受訪時表示，從國民黨團要把TPASS和這些民生補助抽出來先審，就可看出連國民黨團也知道總預算不審，多麼影響國家與人民權益。

蘇巧慧強調，不只是TPASS和其他的補助，我們的經濟發展和產業轉型也有非常多新興計畫，都包含在總預算裡，呼籲國民黨團，呼籲藍白趕快來排審總預算，不要延宕國家的發展，讓我們的問政、讓立法院的運作能夠回到正軌上。

