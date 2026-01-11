TPASS預算先審？蘇巧慧：凸顯預算不審影響有多大

總預算卡關，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，將有急迫性的新興預算項目如TPASS等優先審議。新北市長參選人、立委蘇巧慧今天到三峽掃街時表示，從藍白兩黨團的做法，就可看出總預算不審影響有多大，呼籲藍白趕快來排審總預算。

蘇巧慧說，從國民黨團要把TPASS和這些民生補助抽出來先審，就可看出連國民黨團也知道總預算不審，多麼影響國家與人民權益。

蘇巧慧說，不只是TPASS和其他的補助，我們的經濟發展和產業轉型也有非常多新興計畫，都包含在總預算裡，呼籲國民黨團，呼籲藍白趕快來排審總預算，不要延宕國家的發展，讓我們的問政、讓立法院的運作能夠回到正軌上。

