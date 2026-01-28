TPASS預算先行動支案協商破局 韓國瑜裁示下會期再表決

立法院長韓國瑜今（28）日召集朝野協商，針對國民黨、民眾黨團提案將38項、共718億元新興計畫預算拆出並先行審查一案進行討論，但因各黨團意見分歧，最終未達成共識。韓國瑜裁示請行政院主計總處提供經常性經費、延續型計畫數額及項目供各黨團參考，此案擇期再協商表決。

立法院28日進行朝野協商。（圖／中天新聞）

115年度總預算迄今尚未付委審查，本會期將於本周五休會。根據《預算法》規定，總預算若未能在期限內審議完成，新興計畫經立法院同意後可動支，其他則依上年度計畫動支。藍白兩黨因此提案同意先行動支718億元預算，其中包含TPASS、生育津貼、老舊校舍、防洪治水等項目。

國民黨團書記長羅智強表示，民進黨過去在宣傳TPASS、生育津貼、老舊校舍等政策時非常積極，現在國民黨、民眾黨先同意予以動支，按照程序有一個月冷凍期，呼籲民進黨高抬貴手不要堅持冷凍期，如此在周五院會就可以通過動支案，這才是放下黨爭、民生優先的示範。

國民黨團總召傅崐萁指出，民進黨一直在講2%，立法院預算中心已經把所有數字算出來，只要是延續性計畫都可以執行，現在總預算可以執行的有92.5%，質疑民進黨到底哪裡來的說法。他強調整體總預算實際已經可以動用高達92.5％，民進黨一直講「2％」的說法不知從何而來。

許多通勤族仰賴TPASS。（圖／資料照）

民眾黨團副總召張啓楷則說，1月22日黨團協商時，民進黨抹黑造謠說要放行的新興計畫只占總預算2%，現在擋的是防洪治水、是TPASS的錢。他批評民進黨的說法是錯誤類比。

民進黨團總召柯建銘則批評，藍白滿口笑話，總預算要過就全部過，不是挑三揀四，用政治手段處理總預算無法接受。民進黨團書記長陳培瑜也說，他們尊重韓院長召開院長等級協商，是要告訴藍白總預算不審都是藍白的問題，質疑難道不列在先行動支表上的都不重要嗎。陳培瑜更批評藍白是薪水小偷，不讓大家審總預算。

根據立法院議事規則，因在野黨提議時間還不滿1個月，因此必須等1個月後才能表決處理。若要先行動支718億元，需等下會期開議後，朝野進行表決大戰，通過後才能先放行這筆預算。

TPASS預算先行動支案協商破局韓國瑜裁示下會期再議。（資料照／中天新聞）

此外，朝野協商也獲共識，下會期將於2月24日開議，當天將邀請行政院長卓榮泰進行施政報告並備詢，3月3日則邀請卓榮泰報告台美關稅談判。民眾黨力推的《不在籍投票法》因國民黨團態度保留，韓國瑜裁示留待下會期有充分時間再討論。

