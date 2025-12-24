TPASS預算卡關待審 公路局：恐影響地方及客運撥款

記者李育道／台北報導

TPASS通勤月票第一期200億元特別預算將於今年底到期。(圖／交通部)

TPASS通勤月票第一期200億元特別預算將於今年底到期，交通部已編列第二期、也就是2026年至2029年的TPASS預算，總額達363.8億元，不過相關預算仍待立法院審查。由於明年度補助經費尚未核定，外界關切是否出現補助「開天窗」情形。公路局強調，即便預算尚未通過，明年民眾仍可正常購買、使用TPASS，也將盡量避免交通業者因此退出。

交通部公路局長林福山表示，TPASS第一期特別條例預算執行期間為2023年至2025年，補助僅到今年底為止；至於2026年至2029年的第二期計畫，交通部已編列363.8億元經費，但須待立法院審查通過後，相關補助款項才能依法動支。若明年1月1日前預算仍未過關，將暫時無法撥付經費，受影響對象主要為地方政府及交通運輸業者。

廣告 廣告

林福山指出，目前每月約有近100萬人購買TPASS通勤月票，月票本身仍有基本銷售收入，但票價折扣約為原價的3至5折，價差則由中央與地方政府共同補貼。其中，國道客運、公路客運及鐵路等運具，由公路局負擔90%補助、地方政府負擔10%；至於直轄市的公車、捷運與YouBike等運具，則由中央與地方各負擔50%。

前每月約有近100萬人購買TPASS通勤月票，月票本身仍有基本銷售收入，但票價折扣約為原價的3至5折，價差則由中央與地方政府共同補貼。（圖／資料照）

林福山也坦言，若新一期預算尚未審查通過，明年起民眾仍可照常購買並使用TPASS，但在實際搭乘後，原本應清分給地方政府與交通業者的補助款項，將因預算尚未到位而受到影響。

林福山強調，公路局將盡力避免相關情況發生，並會配合立法院預算審查時程，提前做好溝通與說明。（圖／記者李育道攝影）

對於外界擔心補助不確定性恐導致交通業者退出TPASS，林福山強調，公路局將盡力避免相關情況發生，並會配合立法院預算審查時程，提前做好溝通與說明，讓立委充分理解TPASS政策對通勤族與公共運輸的重要性，盼能順利通過第二期預算。

TPASS通勤月票自2023年7月上路，政策目的在於減輕通勤族交通負擔，同時鼓勵民眾多加使用大眾運輸工具。隨著第一期預算即將到期，第二期經費能否如期核定，也成為後續政策能否穩定推動的關鍵。

更多三立新聞網報導

比UG更可惡！Ｍ7花海、手寫卡悼念余家昶 「竟有人放名片打廣告」

12歲女童一雙破鞋穿到大 「阿嬤視力模糊不敢倒下」還有臥床阿公得顧…

改善行人地獄！交通部找「打擊王」吳念庭、吳復連父子當道安大使

訪韓人潮創新高！「台灣旅客年增27%刷新紀錄」正式超越疫情前紀錄

