TPASS預算卡關快斷炊！地方怨中央應變不利 網諷：審了就有錢

今年度中央政府總預算案，尚未進入立法院審議階段，導致補助無法撥款牽連甚廣，嚴重影響到TPASS定期票的正常運作。 圖：新北市交通局／提供

[Newtalk新聞] 今年度中央政府總預算案，尚未進入立法院審議階段，導致補助無法撥款牽連甚廣，嚴重影響到TPASS定期票的正常運作，事後北北基桃市府上午開會決定，在中央預算下來前，先由地方代墊，並抱怨中央沒有和地方政府說明應變措施。消息一出掀網路熱議，網酸，「藍白審了就有錢了」

上午北北基桃4市開會商議表示， TPASS屬於中央與地方政府重大政策，建議TPASS基北北桃都會通定期票補貼款仍以地方政府先行籌資代墊。基北北桃市府也喊話，此為攸關全國通勤民眾的重要民生政策，中央也應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，讓服務不致中斷。

對此，新北市交通局長鍾鳴時表示，中央至今並未告知應變方案，溝通也不夠完善，僅告訴地方政府不得支用的款項，以及核定的計劃必須向前推進；台北市交通局長謝銘鴻表示，目前的經費預計只能撐到5、6月，期程將隨運量多寡而變化，目前還沒有考慮到增加費用的選項，相信中央、交通部、行政院、立法院應會有短期方案。

事後這個說法掀起網路熱議，政治評論員吳靜怡在Threads上酸，「北北基桃沒有立委？」，還有很多網友對於市府的處理辦法很不解，直言「他們要做的是叫藍白立委趕快審預算啊」、「你北北基桃的立委們審預算了嗎」、「藍白審了就有錢了」、「TPASS的預算不是都編好了嗎？審預算就好了啊」、「北北基桃國民黨區域立委合計18位，不去找？」、「先請你們的區域立委審預算」。

