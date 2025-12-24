TPASS預算卡關通勤族憂 公路局：仍可正常購買使用

台北市 / 綜合報導

TPASS通勤月票，第一期200億的特別預算，今年底就要到期，眼看年關將至，明年第二期363.8億元的預算，遲遲沒有通過。今(24)日主計總處主計長被質詢時提到，這可能會影響到約每個月98萬名的通勤族；對此，公路局則回應，即便預算沒通過，明年起，民眾還是可正常購買並使用TPASS。

記者許庭綸說：「一張TPASS在手，捷運，公車，客運都能搭透透，不過，第一期的特別預算今年底就要到期了，但明年的預算都還沒有核定，到底有沒有可能開天窗，外界都在關注。」

公路局統計，每個月約有100萬人，購買TPASS通勤月票，因為可以無限次搭乘，票價折扣約為原價的3到5折，價差由中央跟地方政府共同吸收，不過目前交通局編列，第二期的363.8億元總經費，截至24日為止仍卡關，得等立法院審查通過，補助才能依法動支。

行政院主計總處主計長陳淑姿說：「TPASS之前它是編在那個前瞻計畫，所以在115年它是視為新增計畫，那會影響到將近98萬的一個通勤族的一個權益。」假設明年元旦前，預算還是沒有通過，等同於暫時無法撥付經費，通勤族難免擔心，未來是否得多掏荷包。

交通部公路局局長林福山說：「所以基本上1月1號起，民眾還是可以買得到這個TPASS，還是可以做使用，但是民眾使用完之後，這個相關的費用就必須要清分給客運業者。」至於外界關心，補助存有不確定性，是否會導致交通業者退出TPASS，客運商業同業公會就認為，為了廣大TPASS使用者，一定會盡力配合政策，年底將至不只要過年關，也希望預算盡快通關。

