TPASS預算卡關！王義川爆業者「先墊錢」苦撐 網怒：反對共體時艱

每月平均有近百萬使用量的TPASS通勤月票，近日傳出可能會因立法院總預算卡關，準備斷炊。 圖：交通部公路總局／提供 (資料照)

[Newtalk新聞] 每月平均有近百萬使用量的TPASS通勤月票，近日傳出可能會因立法院總預算卡關，準備斷炊，雖然交通部強調明年TPASS仍可以使用，但立委王義川坦言，目前是讓業者先墊錢，不過不知道能撐多久。這件事也引起網路熱議，很多網友都反對讓業者先墊錢，「好的政策不是凹業者共體時艱」。

根據行政院資料，現行TPASS執行至114年10月為止，累積1,913.3萬人次加值購買定期票，目前每月約有98.2萬人常態性使用，且滿意度高達85％，經統計113年公共運輸整體量能已較111年成長27.4％。不過因為TPASS第1期今年底到期，因此交通部重新編列預算送到立法院，但至今立法院都還未審查總預算，讓不少人擔心明年TPASS會被斷炊。

雖然公路局日前強調，明年1月通勤族仍可繼續使用TPASS，但地方政府和交通業者就會受較大的影響。公路局解釋，目前1個月將近100萬人購買TPASS，TPASS月票銷售有基本收入，折扣價差約3至5折，由中央、地方進行補貼。若預算還未審查通過，儘管明年1月1日起通勤族仍可以購買TPASS，但後續撥付給地方政府和客運業者部分，將會受到影響。

而立委王義川更在節目《台灣向前行》和Threads上指出，現階段業者僅能接受政府「道德勸說」，被請託再忍耐一段時間，但「2026年新的一期計畫預算目前未審議，涉及相關補助沒有定案，先墊錢的公共運輸業者，能撐多久？」

對此，科技專家許美華曾在臉書上表示，明年度的總預算，行政院8月底就已經依法送到立法院。依照《預算法》51條，立法院應該在會計年度開始前的1個月，也就是今年11月底前議決，並在12月16日前由總統公布，但現在2025年都快結束了，立法院到現在為止，都沒有開始審預算，導致通勤族 TPASS、國產藥產業鏈輔導、治水、生育補助差額動彈不得，直言「藍白擺爛不審預算的後果，先寫在這裡，到時如果福利受到影響，不要罵錯人了。」

這也引起網友熱議，不少人都反對讓業者先墊錢，但又對立法院的行為感到無奈，「我反對讓公共運輸業者墊錢，我的納稅金是為了讓政府做全面性規劃，好的政策不是凹業者共體時艱。」、「別墊錢了，陳大立委說了，沒錢就做沒錢的事」、「不要墊，直接公告藍白不審預算沒錢支持TPASS，墊什麼墊！」、「沒有預算就停，從現在開始加大力道宣傳，是因為藍白過半的立法院不上班、不審預算的結果」。

對於目前TPASS預算卡關，立委王義川坦言，目前是讓業者先墊錢，不過不知道能撐多久。 圖：取自王義川Thread

科技專家許美華曾在臉書上表示，依照《預算法》51條，立法院應該在會計年度開始前的1個月，也就是今年11月底前議決，並在12月16日前由總統公布，但現在2025年都快結束了，立法院到現在為止，都沒有開始審預算。 圖：取自許美華臉書