TPASS預算卡關「要開天窗了」20縣市跟著遭殃 公路局認：沒有備案

記者李育道／台北報導

公路局局長林福山今日受訪表示TPASS預算卡關，恐影響20縣市，且基本上不存在「備案」。（圖／記者李育道攝影）

TPASS通勤月票新一期補助計畫屬於115年至118年的「新興計畫」，總經費363.8億元，其中115年度編列75.2億元，但目前仍在立法院待審。公路局長林福山說明，由於新興計畫經費必須在中央總預算審查通過後，方能依法動支並撥付至地方政府，在預算尚未完成審議之前，中央補助款暫時無法撥付，各地方政府與運輸業者的財務支應壓力已逐漸浮現。

林福山指出，上一期TPASS屬於特別預算，補助至去年12月31日止，即使仍有剩餘款項，也依法不得於今年起動支；自今年1月1日起，中央補助必須改以新興計畫經費支應，但目前尚未進入審議程序，導致中央分攤款項無法撥補，多數縣市也已向公路局反映，希望預算儘速完成審查與撥付。

林福山表示，在預算尚未通過前，TPASS能夠撥付給運輸業者的財源，主要僅剩兩項來源，包括定期票票收收入，以及地方政府自行負擔的分攤款。依各地方政府目前回報情形，多數縣市暫以票收與自籌預算支應，但財務壓力恐僅能維持約一個月；若中央補助遲未撥付，地方經費調度將逐步陷入困難，並影響運輸業者提供TPASS服務的能力。

他坦言，衝擊程度與各區域運具結構高度相關，例如六都及北北基桃因TPASS使用量大、中央補助比例高，壓力最為顯著；若屬鐵路或國道客運為主要通勤運具之縣市，如宜蘭、花蓮及部分高屏地區，因中央補助比例高達九成，影響將更為明顯。林福山也提到，台鐵營收體質本就較為緊繃，若補助延後核撥，亦將對其財務造成一定壓力。

林福山指出，TPASS政策目前已照顧到將近100萬名通勤族，若票收收入無法及時清分回補至運輸業者，不僅將影響其營運及資金調度，後續甚至可能連帶影響TPASS定期票能否持續發售。客運業者每日仍須支付車輛成本與駕駛薪資，若預算審議持續延宕，相關衝擊將會擴大。

至於是否存在替代方案，林福山強調，由於TPASS屬於新興計畫，依法必須經立法院審查通過後方能動支，中央並無其他經費可供挪用或調度，基本上不存在「備案」；在此情況下，僅能由地方政府視自身財務與議會預算決定支撐時間，但地方端同樣承受相當大的財務壓力。

他表示，目前部分縣市研判，最早可能於1月底開始面臨資金不足壓力，TPASS發行與運輸服務續辦狀況都可能受影響。（圖／記者李育道攝影）

他表示，目前部分縣市研判，最早可能於1月底開始面臨資金不足壓力，TPASS發行與運輸服務續辦狀況都可能受影響；北北基桃已規劃於1月12日召開跨縣市聯繫平台，研議因應作法。整體而言，全台目前發行TPASS定期票的20個縣市都將受到波及。

林福山並指出，TPASS 2.0原規劃協助國道客運提升運量與收入，今年1月1日起亦推動「70歲以上高齡者繳回駕照，提供每月上限1,500元TPASS優惠方案」，但相關補助同樣須待預算審查通過後才能支應；影響層面不僅止於通勤月票本身，而是擴及公共運輸政策與社會福利措施，衝擊範圍深遠。

至於目前各都會區推動的「乘車碼」屬於行動支付應用，未來是否與TPASS結合。林福山表示，前一期TPASS計畫已補助地方政府汰換公車車上行動支付驗票機，設備已陸續建置中；待行動支付驗票環境完善後，TPASS定期票即可搭配乘車碼使用，他預期今年底前將達到階段性建置規模，屆時乘車碼應用場域將更為擴大。

