TPASS預算卡關「20縣市恐斷炊」 公路局坦言：沒錢可調度

中央政府總預算卡關，TPASS通勤月票補助款將受衝擊。（示意圖／本報資料照片）

中央政府總預算卡關，通勤族常用的TPASS通勤月票將受衝擊，許多縣市紛紛喊話，若沒中央補助，即便地方墊付，仍恐在2月斷炊。交通部公路局坦言，目前並無其他經費可調度使用，等於沒有備案，若預算遲遲未通過，有20縣市將受影響。

TPASS通勤月票每月約有每月約98.2萬名使用者，因今年度中央總預算案未進入立法院審議階段，公路局補助款卡關，地方與業者恐面臨政策補助斷炊危機，基北北桃4縣市首長將於12日召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，討論後續經費調度與維持方案。

公路局長林福山今表示，今年度TPASS屬於新一期的計畫，期程115至118年，核定經費363.8億元，今年度編列75.2億元待審，因前一期的TPASS採特別預算處理，相關經費於去年底屆期，即便仍有剩餘款，也依法不得動用，今年元旦起，中央補助地方的TPASS經費就須仰賴新一期預算。

目前各縣市TPASS仍持續使用，林福山指出，可用來支應客運業者提供服務的經費來源，包括TPASS票箱收入及地方政府自行分擔的預算和中央補助，六都因用量較大，中央補助較多，壓力較沉重，尤其是基北北桃，過去中央補助金額最多的TPASS地區為基北北桃，一年補助約40億元，占比超過總額一半。

公路局已函文請地方因應預算尚未審議狀況，林福山說，若預算遲未審議通過，將影響客運業者現金流與營運調度，恐進一步衝擊TPASS是否能持續販售，因業者仍須負擔駕駛薪資與每日的營運成本，新一期計畫預算依法要經立院審查通過才能動支，公路局沒其他經費可調度，若地方無法墊付，恐會步入困境。

目前22縣市內，除了連江、金門免費提供公共運輸服務，其餘20縣市皆有發行TPASS，屆時都將受影響。此外，TPASS補助斷炊還有其他影響，林福山提到，包括TPASS 2.0常客優惠、70歲以上自願繳回駕照TPASS補助等經費，都要預算通過才能到位。

林福山說，地方政府都盼公路局盡快爭取預算審議通過並撥付補助款，若遲遲未通過，將對公共運輸體系和民眾日常出行有深遠影響，公路局目前只能配合立院審議進度，盼盡速突破僵局。

