TPASS預算／藍委批要脅人民 綠委憂扣分

今年度中央政府總預算案仍卡關，行政院直指將影響眾多民生所需，在野反嗆賴政府情勒人民。不過有國民黨立委直言，不少民眾搞不清楚，覺得是國民黨在卡預算，像TPASS定期票，就已感受到基層壓力；也有民進黨立委感嘆陷入兩難，黨內立委眾說紛紜，也怕最後扣分的還是自己。

總預算案尚未進入立法院審議，恐影響TPASS通勤月票補助，基北北桃公共運輸平台今天舉行工作會議，預計會依照相關配比，因應四市預算，盼服務不中斷。

有北部國民黨立委直言，賴政府舉了很多因總預算被卡而影響的措施，尤其TPASS與民眾日常生活最直接相關的，又以北部影響最大，現在從網路到基層行程都有民眾反映，就怕打到自己執政縣市，真的不能「傷及無辜」。

該立委透露，國民黨接下來應會先推動支總預算部分計畫，TPASS絕對是優先項目。

另外，不少國民黨立委確實都有不同想法，現在眾說紛紜，可能要待意見整合後，才會有黨團立場。

國民黨立委王鴻薇批評，賴政府一直說未審新興預算如何影響民眾，卻這樣要脅人民；國民黨想要解決問題，還要這樣被賴政府酸，這證明就是民進黨想要擋預算。

另外，綠營也陷入兩難，執政高層已定調預算應「整包審議」，而非選擇式審查成為「新常態」，民進黨立委有一派支持這項論述；不過，另一派以區域立委為主的民進黨立委認為，新興預算若無法執行，藍營縣市首長可形塑地方救預算的觀感，且民進黨仍舊是執政黨，若民生預算斷炊，最終扣分的還是自己，壓力又回到行政院，非常兩難。

