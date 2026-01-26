TPASS、先導公車串聯竹市低碳通勤網 高虹安上任3年交通升級有感
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
新竹市長高虹安上任滿3週年，新竹市政府今（26）日盤點交通建設成果指出，市府以TPASS通勤定期票、全電動先導公車，以及YouBike與共享機車3大政策為核心，逐步串聯出低碳、便捷的大眾運輸網絡，不僅減輕通勤族交通負擔，也同步推動智慧交通及低碳運輸政策。
新竹市地緣狹小、道路空間有限，高虹安說明，加上新竹科學園區吸引大量外來通勤人口，長期承受龐大交通量，使交通壅塞成為城市發展的結構性課題；自112年上任以來，市府即從整體交通治理著手，透過擴建道路、延伸重要路段，並同步規劃大眾運輸系統、調整公車路網與班次，多管齊下舒緩交通壓力。
在提升公共運輸吸引力方面，高虹安表示，市府推動「桃竹竹苗TPASS通勤定期票」、作為輕軌前導的全電動「先導公車」，以及「YouBike與共享機車」的全面普及，3大政策引擎齊力帶動下，新竹市的大眾運輸環境已逐步展現嶄新風貌。
高虹安指出，竹市機車登記數約28萬輛、汽車約17萬輛，在道路空間有限的條件下，推動公共運輸是舒緩交通壓力的關鍵解方。自112年10月由新竹市政府主導，整合桃竹竹苗4縣市推出TPASS通勤定期票以來，使用量即呈現爆發式成長。
根據大數據分析，TPASS自上路初期的百萬人次規模，114全年度使用人次已高達1618萬，較113年成長33%，其中又以市區公車成長幅度最高，達48%。進一步分析顯示，「竹竹方案」使用比率達42%，最受新竹科學園區上班族及跨縣市就學族群青睞。TPASS政策不僅大幅降低市民通勤支出，更成功培養穩定的「大眾運輸族群」，讓「逼卡上車」逐漸成為新竹人的通勤新日常。
交通處長倪茂榮表示，先導公車全線採用電動低地板公車，並配備先進駕駛輔助系統，兼具安全、安靜與舒適特性，並與既有182路公車形成「雙劍合璧」的密集服務路網。根據統計，先導公車去（114）年整體運量穩定成長，每月平均搭乘人次約4.3萬，尖峰時段班班客滿，不僅有效分擔道路交通負荷，也同步降低碳排放，展現新竹市推動低碳公共運輸的具體成果。
倪茂榮指出，作為城市路網「微血管」的YouBike，使用量也持續攀升，累計騎乘人次已突破1300萬。去年新竹市共完成設置115個YouBike站點，提供1755輛公共自行車服務市民；今年將再擴增50個站點，並增購1000輛公共自行車，持續推動「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸。
倪茂榮提到，目前站點已深入校園、住宅區及商圈等生活場域，服務量能持續提升，特別是在引進省力好騎的YouBike 2.0E電輔車後，有效克服新竹丘陵地形限制，帶動騎乘人次屢創新高，成為市民短程通勤與最後一哩路的重要選擇。
交通處表示，市府將持續積極佈建更綿密的站點網絡、提升車輛供給，希望吸引更多市民加入使用行列，以行動支持節能減碳，打造更友善、便利的低碳交通城市。此外，市府也與GoShare合作，引進500輛電動共享機車，提供市民多元交通運具選擇，填補了公車無法觸及的最後一哩路，與YouBike共同架構出綿密的轉乘網絡。
交通處強調，TPASS通勤定期票使用人次突破千萬大關，顯示市民對低碳運輸政策的高度支持與認同。高市長上任3年來，從積極爭取通勤月票政策核定、建置智慧站牌系統、引進全電動先導公車，到持續擴大YouBike與共享運具服務，每一項措施皆以提升通勤效率、降低環境負擔為出發點，讓城市移動更加從容且具韌性。
展望未來，市府將持續優化先導公車路線與服務量能，並以2030年公車全面電動化為目標，穩健邁向低碳、永續的科技城市願景。
照片來源：新竹市政府
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
中午來開匯／竹北市長一定要推出最強候選人 邱臣遠：要與柯文哲品牌高度連結
中午來開匯／大新竹藍白合情勢未明 邱臣遠「打牌喻」： 先讓自己變成最好選擇
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
竹市啟用樹林頭狗狗公園 打造動物共融城市
（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）新竹市政府今天啟用樹林頭狗狗公園，市長高虹安現場表示，市府推動一區一寵物公園政策，已完成東區、北區建置，盼提供毛孩活動與飼主交流空間，打造人與動物共融城市。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
竹市府持續推動跨局處合作 38處易積淹水改善工程完成
極端氣候造成強降雨頻繁，為提升市民生活品質並降低災害風險，新竹市政府持續推動跨局處合作，自112年至去(114)年底止，全市已累計完成38處易積淹水改善工程。工務處表示，市府針對歷年積淹水案件採取嚴格列管與每月追蹤機制，並結合智慧化防汛系統與各項工程改善措施，雙管齊下有效改善積淹水問題，逐步打造更安全、安心的居住環境，落實市長高虹安「智慧治理」與「宜居永續」的施政願景。消防局長李世恭表示，為提升整體防災應變效率，市府持續強化「智慧防汛系統」，整合全市76組淹水感測設備、58支CCTV及5處抽水站監控站，得以即時掌握各區積淹水情形。同時，消防局亦持續與天氣專業團隊合作，進行即時降雨研判與分析，於強降雨發生時即刻啟動預警機制與抽水設備運作，爭取應變時效，有效降低災害衝擊，守護市民生命財產安全。消防局表示，針對全市各車行地下道，市府透過優化排水溝系統與電力設備，並增設高功率抽水機組，大幅提升強降雨時的抽排能力；以全中興地下道為例，去年歷經多次強降雨考驗，皆未出現積淹水情形，成效相當顯著。另針對「中華路一段」企業私設鐵板阻礙排水案件，經現地會勘後，已於去年10月全數完成拆除，恢復排水順暢。此外台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
竹市里長稱5000消費金是｢高市長紅包｣ 網：是我的納稅錢！
新竹市府昨天動員近3000名人力發現金5000元，但45萬名市民只有16.5萬人領，遭綠營民代批耗費人力及7500萬行政費公帑，卻不到一半的市民領現金，是低效率高成本的失敗政策。而協助發現金的某里長PO文稱用消費金買了一堆東西，「花1.4張高市長購物金紅包」，遭網友留言酸「你也要感謝我，因為我繳的稅自由時報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
彰化皮蛇疫苗傳出「千元代排隊」 衛生局：最高罰25萬！
彰化縣政府於1月20日正式啟動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助計畫，除低收入戶、中低收入戶長者全額免費，還有限額補助1萬人讓長者可用6000元價格施打原價17000元的帶狀疱疹疫苗，形同現省1萬多元，因此吸引大批長者冒著刺骨寒風排隊，沒想到許多人撲空，引發強烈抱怨，釀成「皮蛇疫苗之亂」。衛生局緊急開會後，決定不再分批分流，直接將剩餘名額全數釋出，自26日起開放預約至額滿為止，並統一發放號碼牌時段，盼能減少民眾熬夜排隊的辛苦。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
慶祝42歲生日！看到蛋糕想到攀登101 高虹安：白白的是碳酸鎂粉嗎？
今（25）日是新竹市長高虹安42歲生日，下午她也在臉書發文分享慶生照片。她提到今日全台關注的大事，就是美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登101，她的生日願望很簡單，就是希望新竹市能像霍諾德攻頂、像千層蛋糕的層次一樣，步步高升，越來越好！中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
竹市智慧防汛 3年改善38處積淹水
近年極端氣候造成強降雨頻繁，新竹市政府持續推動跨局處合作，自民國112年至114年底止，近3年來已成功改善38處積淹水熱點。工務處表示，市府嚴格列管歷年案件並每月追蹤，更結合智慧化防汛系統，雙管齊下改善積淹水情形，打造更安心的居住環境。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新竹豪宅恐怖工安！移工7樓墜電梯井重摔B1 雙腿變形亡
新竹市東區華德福街一處豪宅建案25日發生工安意外。44歲印尼籍移工在施作電梯井工程時，疑因不慎踩空、防護措施失靈，從7樓墜落至地下1樓地面，重摔落地的撞擊力道導致其左腿嚴重變形、全身多處擦傷，當場沒有呼吸心跳。救護員將他送醫後仍不治，詳細事故原因仍待警方調查釐清。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
竹市北區首座寵物公園落成 啟用
隨著寵物逐漸成為家庭中不可或缺的一份子，市民對友善寵物公共空間的需求日益提升，新竹市政府持續完善寵物友善環境，昨（二十六）日舉辦「新竹市樹林頭狗狗公園啟用典禮」，由市長高虹安宣布新竹市再增添一座全新寵物公園，並邀請飼主與毛小孩搶先體驗嶄新的友善活動空間，展現市府打造宜居、共融城市的施政成果。新竹市長高虹安二十六日表示，寵物已是許多家庭重要的陪伴成員，過去竹市僅有一座頭前溪左岸狗狗公園，在她上任後提出「一區一寵物公園」政策，積極盤點合適空間，現階段已達成東區、北區建置寵物公園任務。樹林頭狗狗公園於一一三年由高市長拍板選址興建，今日正式落成啟用，不僅提供毛孩自在活動、社會化互動的場所，也讓飼主能安心陪伴、交流情感；目前香山區狗狗公園亦已進入工程發包階段，預計不久後即可達成目標 ...台灣新生報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
影/越野車進新竹地下道「全程歪頭」 安全帽狂擦天花板一路磨
一名男子騎越野車行經新竹市花園街地下道，卻只能一路歪著頭騎，他將影片PO網並表示安全帽差點報銷，畫面引發討論。對此，新竹市政府工務處表示將評估是否加裝標示。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
醫療專車站點不明、動態難掌握 新北議員促優化三芝、石門就醫交通
為改善長者就醫的交通便利性，三芝區公所長期規劃有F135、F137作為醫療專車，石門區公所今年也有F161加入服務，但民眾反映回程停靠站點不明、公車動態難以掌握等問題仍待改善。新北市議員鄭宇恩今（26）日召集交通局等單位協調，盼針對醫療專車回程站點不明、公車動態資訊不穩等長期問題進行檢討，避免長輩出自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
新竹護城河市集圓滿落幕！單日破萬人次、創造百萬消費動能
記者曾芳蘭／竹市報導 新竹市「護城河新春選物市集」二十五日於護城河畔圓滿落幕，活動以…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
從「台灣101」看出民進黨雞腸鳥肚 郭正亮曝：把蔣萬安列最大對手
美國極限攀岩好手霍諾德(Alex Honnold)昨（25）日僅花1小時31分就成功挑戰徒手攀登台北101，不過總統賴清德發文稱「謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄」、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰稱「台灣101」的舉動，也被酸雞腸鳥肚。前立委郭正亮認為，民進黨連這種事都要跟台北市長蔣萬安計較，太不可思議了，並透露民進黨恐是擔心蔣萬安會選總統。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
酒測0.92！女車主「醉」上路 千萬豪車飆撞6車
酒測0.92！女車主「醉」上路 千萬豪車飆撞6車EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 24則留言
Nissan 新一代 Kicks e-Power 標配雙 12.3 吋螢幕！座椅用料決定車型等級
Nissan 新一代 Kicks 準備在日本上市，屆時將成為國內進口導入 e-Power 車型的範本，日媒掌握更多車型配備資訊，屆時日規 Kicks 全車系都會標配雙 12.3 吋螢幕，不過車機系統有差異，同時車型用料差異也曝光，預計今年第一季就會在日本開賣。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Suzuki Sui鈦灰新色登場！台鈴機車與外觀精品大廠合作推出黑化專屬套件
台鈴機車近日替旗下復古風格速克達Sui 125推出全新「鈦灰」車色，為這款自2023年上市、主打日系K-Car方正設計概念的125c.c.車款，再增一款偏向工業風與低調質感取向的新選項。官方也在近期宣布，有大批車輛陸續到店可展開交車作業，並與外觀精品品牌NHRC合作，推出一系列黑化改裝套件，讓消費者可依喜好強化個人風格。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
福斯最暢銷電動車 ID.4 將改名 ID.Tiguan！捨棄圓潤設計 內裝重新設計
身為 Volkswagen 最暢銷電動車，ID.4 準備進行重新設計並且換上全新車名 ID.Tiguan，呼應執行長 Thomas Schäfer 推動的經典品牌資產復興計畫，借助 Tiguan 的高市場認同度進一步提升消費者對電動車的信賴感，外型設計上也捨棄過去圓潤的風格。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Alfa Romeo Junior Ibrida Intensa限量登陸日本市場，Intensa系列最終章登場
義式性能品牌Alfa Romeo正式為Intensa限定系列劃下句點，Stellantis Japan於2026年1月宣布，推出以品牌全新世代小型SUV「Junior Ibrida」為基礎打造的最終限定車款「Junior Ibrida Intensa」，透過專屬的黑金視覺語彙與高質感內裝設定，展現Alfa Romeo一貫的熱情與設計美學，官方公布本車為限量販售設定，建議售價為5,080,000日圓（約新台幣101.8萬元）。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
BMW M V10引擎即將回歸，但不是你想的那樣
近日BMW M部門於網路上釋出影片，而影片中竟出現E64 M6，同時也是預告當年讓車迷迷戀的V10引擎即將回歸。BMW M部門近日在網路釋出一則影片，影片當中可以看到搭載六缸渦輪引擎的M4 GTS和V8的E92 M3 GTS，不僅如此竟然還有搭載V10引擎的E64 M6，而更令人興奮的是V10引擎將會回歸。 但所說的回歸應該和你想的不一樣，此次M4 GTS和E92 M3 GTS與E64 M6同聚主要是擔任配音工作，替新一代搭載四馬達具有1,341hp馬力的電動M3錄製聲浪，不過若你真的不愛電動車也沒關係，因為還是會有提供燃油M3。BMW近日發布的影片竟出現搭載V10引擎的E64 M6。V10的回歸是指在電動M3車上重現聲浪。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
Lexus日本市場今推出 IS300h小改款，另追加造型精緻化的F SPORT Mode Black V特仕車型
LEXUS於1 月 8 日在日本推出 IS300h 小改款，針對「舒適駕駛讓駕駛者能與車輛互動」以及「積極且運動化的設計」做了改造與進化，事實上，在剛落幕的2026台北車展，台灣車迷比日本買家更早一點見識到IS小改的魅力。日本市場也同步推出追加一些精緻化內裝配備和視覺黑化套件的特仕車「F SPORT Mode Black V」。汽車日報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
愛玩車／義車廠推出電動概念車 8米「行宮」超奢華
愛玩車／義車廠推出電動概念車 8米「行宮」超奢華EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言