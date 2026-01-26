TPASS、先導公車串聯竹市低碳通勤網 高虹安上任3年交通升級有感

照片來源：新竹市政府

新竹市長高虹安上任滿3週年，新竹市政府今（26）日盤點交通建設成果指出，市府以TPASS通勤定期票、全電動先導公車，以及YouBike與共享機車3大政策為核心，逐步串聯出低碳、便捷的大眾運輸網絡，不僅減輕通勤族交通負擔，也同步推動智慧交通及低碳運輸政策。

新竹市地緣狹小、道路空間有限，高虹安說明，加上新竹科學園區吸引大量外來通勤人口，長期承受龐大交通量，使交通壅塞成為城市發展的結構性課題；自112年上任以來，市府即從整體交通治理著手，透過擴建道路、延伸重要路段，並同步規劃大眾運輸系統、調整公車路網與班次，多管齊下舒緩交通壓力。

在提升公共運輸吸引力方面，高虹安表示，市府推動「桃竹竹苗TPASS通勤定期票」、作為輕軌前導的全電動「先導公車」，以及「YouBike與共享機車」的全面普及，3大政策引擎齊力帶動下，新竹市的大眾運輸環境已逐步展現嶄新風貌。

高虹安指出，竹市機車登記數約28萬輛、汽車約17萬輛，在道路空間有限的條件下，推動公共運輸是舒緩交通壓力的關鍵解方。自112年10月由新竹市政府主導，整合桃竹竹苗4縣市推出TPASS通勤定期票以來，使用量即呈現爆發式成長。

根據大數據分析，TPASS自上路初期的百萬人次規模，114全年度使用人次已高達1618萬，較113年成長33%，其中又以市區公車成長幅度最高，達48%。進一步分析顯示，「竹竹方案」使用比率達42%，最受新竹科學園區上班族及跨縣市就學族群青睞。TPASS政策不僅大幅降低市民通勤支出，更成功培養穩定的「大眾運輸族群」，讓「逼卡上車」逐漸成為新竹人的通勤新日常。

交通處長倪茂榮表示，先導公車全線採用電動低地板公車，並配備先進駕駛輔助系統，兼具安全、安靜與舒適特性，並與既有182路公車形成「雙劍合璧」的密集服務路網。根據統計，先導公車去（114）年整體運量穩定成長，每月平均搭乘人次約4.3萬，尖峰時段班班客滿，不僅有效分擔道路交通負荷，也同步降低碳排放，展現新竹市推動低碳公共運輸的具體成果。

倪茂榮指出，作為城市路網「微血管」的YouBike，使用量也持續攀升，累計騎乘人次已突破1300萬。去年新竹市共完成設置115個YouBike站點，提供1755輛公共自行車服務市民；今年將再擴增50個站點，並增購1000輛公共自行車，持續推動「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸。

倪茂榮提到，目前站點已深入校園、住宅區及商圈等生活場域，服務量能持續提升，特別是在引進省力好騎的YouBike 2.0E電輔車後，有效克服新竹丘陵地形限制，帶動騎乘人次屢創新高，成為市民短程通勤與最後一哩路的重要選擇。

交通處表示，市府將持續積極佈建更綿密的站點網絡、提升車輛供給，希望吸引更多市民加入使用行列，以行動支持節能減碳，打造更友善、便利的低碳交通城市。此外，市府也與GoShare合作，引進500輛電動共享機車，提供市民多元交通運具選擇，填補了公車無法觸及的最後一哩路，與YouBike共同架構出綿密的轉乘網絡。

交通處強調，TPASS通勤定期票使用人次突破千萬大關，顯示市民對低碳運輸政策的高度支持與認同。高市長上任3年來，從積極爭取通勤月票政策核定、建置智慧站牌系統、引進全電動先導公車，到持續擴大YouBike與共享運具服務，每一項措施皆以提升通勤效率、降低環境負擔為出發點，讓城市移動更加從容且具韌性。

展望未來，市府將持續優化先導公車路線與服務量能，並以2030年公車全面電動化為目標，穩健邁向低碳、永續的科技城市願景。

