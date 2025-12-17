TPASS、技職教育獲市民高度認可 何志偉推動政策滿意度破8成

總統府副秘書長何志偉長期推動的TPASS通勤月票，在桃園市民的認同與支持度超過八成。（圖／報系資料照）

2026年桃園市長選戰備受關注，總統府副秘書長何志偉勤跑基層、傳爭取民進黨提名，而其長期推動的TPASS通勤月票，及技職教育強化實作受民眾高度滿意。近期有民調顯示，近八成桃園市民對TPASS通勤月票推行成效感到滿意，超過七成五的市民認為技職教育接軌國際對人才培育有實質助益。

根據《ETtoday民調雲》12日公布的最新調查，近八成市民對TPASS通勤月票推行成效感到滿意。這項制度自2023年上路後，整合北北基桃大眾運輸系統，讓跨縣市通勤更便利、成本更可控。至今累計銷售超過1800萬人次、使用人次逼近14億。

TPASS起源於基層通勤族的實際需求，時任台北市議員的何志偉與市民交流討論，首先推動1280元雙北月票，後逐步擴大為北台灣首都生活圈通勤月票。

另外，何志偉長期關注的技職教育也獲市民高度認同。超過七成五的市民認為，技職學校與國際品牌合作、導入實作型產學平台，對培育技術人才具有實質助益；另有近九成市民認同，技職教育應持續強化實作能力，並與國際接軌，培養學生具備團隊協作與獨立判斷能力。

同時，民調也顯示，逾九成市民支持桃園未來擴大推動產學合作型技職教育計畫。外界分析指出，這樣的高支持度，反映的是社會對「讓孩子學到真本事、讓產業找到適合人才」的期待，也凸顯相關政策方向已形成穩固的公共共識。

